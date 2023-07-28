Погрожують війною: корабель РФ заборонив рух цивільному судну в Чорному морі (аудіо)

Російський військовий попередив судно, що рух суден у бік України розцінюється російською стороною як спроба провести військовий вантаж.

Російські військові через відкритий канал вийшли на зв'язок із комерційним судном, яке прямувало Чорним морем до одного з українських портів. Окупанти діяли агресивно і погрожували цивільному судну, попередивши про заборону просування в бік України. Запис розмови опублікувала 28 липня пресслужба ДПСУ.

На записі, імовірно, корабель берегової охорони РФ попереджає екіпаж одного із суден в акваторії Чорного моря, що район оголошено небезпечним, рух до українських портів закрито, а спроба туди потрапити вважатиметься участю в конфлікті на боці ЗСУ.

По суті російський корабель погрожує війною державам, чиї цивільні судна прямують у бік українських портів.

"Який у вас вантаж? У вас є зброя на борту? Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України". — звучить голос на записі.

Далі імовірно російський військовий говорить про те, що транспортування будь-якого вантажу в українські порти розцінюється російською стороною як спроба провести військовий вантаж.

"Країна, під прапором якої рухається судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 28 липня заявила, що Росія накопичує сили на півдні для нових ударів по портах та іншій прибережній інфраструктурі України. За її словами, надійшла інформації про те, що окупанти додатково мінують морські маршрути, що ведуть до українських портів.

Заступник голови Державного департаменту США Ведант Патель 26 липня заявив, що держави, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі та чиї судна наразі перебувають у Чорному морі, обіцяють "серйозно відреагувати" в разі можливої атаки з боку РФ на їхні кораблі.