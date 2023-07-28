"Дефіциту зерна немає": президент Зімбабве відкинув пропозицію Путіна

За словами африканського лідера, його країна вдячна Росії за пропозицію про безоплатне постачання зерна, проте продовольства в них достатньо.

Президент Зімбабве Еммерсон Дамбудзо Мнангагва відмовився від безкоштовного зерна, яке 27 липня під час саміту Росія-Африка запропонував Путін. Про це повідомляє Reuters.

"Ми дуже вдячні. "У нас взагалі немає дефіциту зерна. Ми забезпечені продовольством, він просто додає до того, що в нас уже є", — цитує видання африканського лідера.

Нагадаємо, 27 липня в Санкт-Петербурзі стартував саміт Росія-Африка, під час якого Путін зробив низку заяв щодо майбутньої співпраці з африканськими країнами. Глава Кремля сказав, що найближчими місяцями Росія готова безоплатно відправити до низки африканських країн по 25-50 тисяч тонн зерна і відшкодувати витрати на доставку. Зокрема це стосується Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканської республіки, а також Еритреї.

Крім того, Путін назвав Африку новим центром сили, з яким доведеться рахуватися кожній країні, і повідомив, що за правильного підходу африканські країни можуть з імпортера перетворитися на великого виробника зернових. Крім іншого глава Кремля заявив, що готовий списати заборгованість у розмірі 23 мільярдів доларів за весь час співпраці з африканськими країнами.

На Заході скептично поставилися до зближення Росії з Африкою. Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце назвала саміт у Петербурзі "піар-шоу Путіна" і застерегла лідерів африканських країн від співпраці з Російською Федерацією.

Як писали у виданні The Moscow Times 25 липня, більшість глав африканських держав вирішили відмовитися від участі в саміті "Росія-Африка", який Кремль намагався представити як новий дипломатичний прорив і підтвердження важливості РФ у світі. Це анітрохи не образило представників РФ. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що не ображатимуться на ті африканські країни, які не відправили своїх лідерів до Санкт-Петербурга.