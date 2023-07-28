Rheinmetall відкриє в Україні ремонтний центр для танків Leopard: названо терміни

За словами виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера, українці зараз проходять підготовку в Німеччині для подальшої роботи в ремонтному центрі.

Німецький концерн Rheinmetall має намір відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, наданої Німеччиною, за кілька тижнів. Про це сказав виконавчий директор компанії Армін Паппергер виданню Spiegel 28 липня.

Повідомляється, що Берлін передав Україні танки Type 2A6 Leopard, які необхідно регулярно обслуговувати. У публікації також ідеться про те, що найближчими місяцями потреба в ремонті, ймовірно, зросте через контрнаступ ЗСУ.

У Rheinmetall зазначили, що готуються ремонтувати танки Leopard та іншу військову техніку на території України. За словами Арміна Паппергера, перший такий ремонтний центр буде запущено вже за кілька тижнів.

"Зараз ми готуємо українців для цієї роботи в Німеччині. Ми хочемо почати роботу після літньої перерви", — сказав Паппергер журналістам.

Як зазначають журналісти, поява ремонтних центрів для західної техніки в Україні може принести суттєві логістичні переваги, оскільки пошкоджені танки не доведеться більше переправляти через кордон.

Автори статті також зазначають, що раніше було досягнуто домовленості з Польщею щодо пункту обслуговування військової техніки в країні. Ще один ремонтний центр компанія Rheinmetall планує відкрити в Румунії.

Нагадаємо, 25 липня німецький оборонний гігант Rheinmetall заявив, що найближчими місяцями Україна отримає одразу два ЗРК Skynex з гарматами калібром 35-мм. Зазначається, що успіх ЗСУ Gepard показує важливість протиповітряної оборони гарматного типу.

Раніше, 20 липня, власник Rheinmetall відреагував на погрози російських офіційних осіб про те, що танковий завод німецького концерну, побудований в Україні, стане "законною метою" для ударів.

Ми також писали про те, що 10 липня Армін Паппергер заявив про намір Rheinmetall відкрити завод бронетехніки в Україні протягом 12 тижнів. Повідомлялося, що крім танків, на підприємстві виготовлятимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs.