В РФ погрожують розбомбити німецький завод Rheinmetall: власник компанії відреагував

Як зазначають журналісти, глава Rheinmetall Армін Паппергер "легко" поставився до погроз колишнього російського президента Дмитра Медведєва.

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Офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що якщо в Україні побудують танковий завод німецького концерну Rheinmetall, то він стане "законною ціллю" для ударів. Про це пише ТАСС 20 липня.

За словами Захарової, поява в Україні такого підприємства може бути розцінена російською стороною як "глобальна провокація".

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане поряд із будь-якими іншими об'єктами оборонного комплексу України законною ціллю для Збройних сил РФ", — заявила Марія Захарова.

Раніше, 4 березня, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив у Telegram запуском "Калібрів" по танковому заводу Rheinmetall, який планують побудувати в Україні.

"Якщо все-таки фріци вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", — написав експрезидент РФ.

Що говорять у Rheinmetall

Як зазначає німецьке видання Bild, генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер відреагував на погрози з боку Дмитра Медведєва "легко". Глава компанії заявив про намір захистити завод від атак засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 4 березня Армін Паппергер повідомив про переговори з українським урядом про будівництво танкового заводу на території України. За його словами, на ньому могли б виробляти до 400 сучасних бойових танків Panther KF51.

В інтерв'ю від 10 липня глава Rheinmetall сказав, що концерн відкриє завод бронетехніки в Україні протягом 12 тижнів. Він заявив, що найбільший німецький виробник зброї не звертатиме увагу на інші оборонні компанії, які з побоюванням ставляться до роботи в країні, де йде війна.