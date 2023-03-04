"Чекає салют із Калібрів": Медведєв про будівництво заводу зі створення танків Panther в Україні

Російський політик Дмитро Медведєв назвав німців "фріцами", а Україну "Малоросією". За його словами, заява керівника Rheinmetall є "тролінгом Київського режиму".

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Колишній прем'єр-міністр Росії прокоментував заяву глави німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера про те, що йдуть переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні. За його словами, така подія буде "відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв". Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Медведєв назвав Україну "Малоросією" та заявив, що новина від керівника Rheinmetall є "тролінгом Київського режиму".

"Якщо таки фріци вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відзначена салютом із "Калібрів" та інших піротехнічних пристроїв", — написав російський політик.

Нагадаємо, 4 березня Армін Паппергер повідомив, що його компанія може побудувати в Україні завод із виробництва сучасних бойових танків Panther KF51. Передбачається, що на підприємстві могли б виготовляти до 400 одиниць цих танків. Паппергер зазначив, що захист від російських обстрілів "не буде важким".

9 лютого стало відомо, що Україна може отримати Panther KF51. Наша країна стане першим покупцем новітніх бойових машин, які мають "змінити правила гри на полях битв майбутнього".