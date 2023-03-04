"Ждет салют из Калибров": Медведев о постройке завода по созданию танков Panther в Украине

Российский политик Дмитрий Медведев назвал немцев "фрицами", а Украину "Малороссией". По его словам, заявление руководителя Rheinmetall является "троллингом Киевского режима".

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Бывший премьер-министр России прокомментировал заявление главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что идут переговоры с украинском правительством о строительство танкового завода в Украине. По его словам, такое событие будет "отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств". Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Медведев назвал Украину "Малороссией" и заявил, что новость от руководителя Rheinmetall является "троллингом Киевского режима".

"Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал российский политик.

Напомним, 4 марта Армин Паппергер сообщил, что его компания может построить в Украине завод по производству современных боевых танков Panther KF51. Предполагается, что на предприятии могли бы производить до 400 единиц этих танков. Паппергер отметил, что защита от российских обстрелов "не составит труда".

9 февраля стало известно, что Украина может получить Panther KF51. Наша страна станет первым покупателем новейших боевых машин, которые призваны "изменить правила игры на полях сражений будущего".