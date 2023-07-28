"Хочуть собі такого президента": Захарова "за Фрейдом" пояснила ненависть українців до Путіна

Речниця російського МЗС заявила, що те, що "відбувається в Україні" зараз, пояснив би засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вважає, що українці ненавидять російського президента Володимира Путіна, бо хотіли б собі такого президента, але не мають, бо їхнім вибором керує Захід. Таку думку вона висловила в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

Вона навіть назвала таке бажання "трагедією українського народу".

"Трагедія українського народу полягає в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них теж був такий президент, як Путін, а у них увесь час ті, кого їм дає Захід. Це Фрейд, розумієте. Вони ненавидять і дуже агресивні щодо Путіна тому, що вони хотіли б, щоб Путін був у них президентом. Ось їм такого потрібно — відкритого, рішучого, того, хто знає, говорить, як ви кажете, не за папірцем, який йому прислали з Вашингтона, а того, хто говорить, тому що він знає, про що він говорить", — вважає Захарова.

Вона додала, що те, що "відбувається в Україні" зараз, пояснив би засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд. Що саме Захарова хотіла цим сказати, невідомо.

Нагадаємо, що 28 липня російський президент Володимир Путін побідкався, що Україна та НАТО відмовляються від переговорів з РФ. З його слів, президент України Володимир Зеленський ухвалив відповідне рішення, зокрема про заборону введення переговорів. Натомість Путін каже, що Росія готова до перемовин, проте "не може нав'язувати" їх.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що Африка стає новим центром сили, і з цим доведеться кожній країні рахуватися. Путін упевнений, що Росія та країни Африки мають спільну згоду в тому, що за свій суверенітет потрібно боротися.