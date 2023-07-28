Після вторгнення в Україну РФ є прямою загрозою безпеці в Європі, — Міноборони Японії

В оборонному відомстві країни вважають, що дії та риторика російської влади розцінюються Токіо як ймовірна загроза застосування ядерної зброї.

Після повномасштабного вторгнення в Україну РФ є прямою і найістотнішою загрозою безпеці в Європі. Незважаючи на членство в Організації об'єднаних націй, Росія знехтувала нормами міжнародного права. Про це 28 липня йдеться в заяві Міністерства оборони Японії.

Ця заява міститься в так званій Білій книзі — щорічній доповіді з питань національної безпеки Японії. У тексті заяви сказано, що всупереч членству Росії в ООН, Москва знехтувала нормами статуту міжнародної організації. Крім того, дії російського керівництва і риторика Кремля можуть бути розцінені як загроза застосування ядерної зброї.

Через це японська сторона, так само як і міжнародне співтовариство, не мають наміру миритися з діями Російської Федерації.

Крім того, Токіо висловлює занепокоєння у зв'язку з останніми спільними військовими навчаннями російського флоту з силами Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), що відбулися протягом останніх двох тижнів.

"Японська влада занепокоєна нарощуванням військової присутності Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також спільними військовими навчаннями Росії та Китаю", — зазначили в японському оборонному відомстві.

Нагадаємо, з 20 по 23 липня в акваторії Японського моря пройшли спільні російсько-китайські навчання "Північ. Взаємодія-2023". У них брали участь військові кораблі та бойова авіація Тихоокеанського флоту РФ і військовий флот НВАК.