"Переобладнали ракету С-200": Міноборони РФ звинуватило Київ в атаці на Таганрог (відео)

У російському оборонному відомстві стверджують, що ЗСУ нібито запустили по місту зенітну ракету. ППО нібито відпрацювала по цілі, внаслідок чого на Таганрог впали уламки снаряда.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що в атаці на Таганрог Ростовської області нібито винна Україна. Відповідне повідомлення пресслужба відомства опублікувала в п'ятницю, 28 липня.

У МО РФ стверджують, що ЗСУ нібито "переобладнали" зенітну ракету для удару по російському місту.

"Київським режимом" здійснено терористичну атаку переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200 по житловій інфраструктурі міста Таганрог Ростовської області", — ідеться в повідомленні.

Стверджується, що ракета нібито була перехоплена засобами протиповітряної оборони.

В оборонному відомстві країни-агресорки уточнили, що внаслідок вибуху було пошкоджено кілька будівель.

Реакція України

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу офіційні особи України не коментували вибух у Таганрозі. Втім, у МЗС України неодноразово заявляли, що Київ не використовує терористичні методи боротьби з Росією.

У Таганрозі вибухнула ракета — останні новини

28 липня російські ЗМІ повідомили про вибух, який стався в місті Таганрог Ростовської області.

За словами очевидців, на місці вибуху утворилася вирва 5 на 5 метрів, пошкоджено будівлі, а городяни дістали поранення.

Згідно з повідомленням губернатора Ростовської області Василя Голубєва, постраждали 15 осіб. Водночас росЗМІ повідомляють, що одна людина значиться зниклою безвісти.

На місці працюють екстрені служби.