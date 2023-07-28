Працював електриком: підозрюваного у вибуху на нафтопереробному заводі в Самарі затримали

Чоловіка, який, ймовірно, заклав вибуховий пристрій на підприємстві, звуть Сергій, пишуть російські журналісти. Він народився в українському Ізяславі.

Чоловік, який заклав саморобний вибуховий пристрій на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарі, де 28 липня прогримів вибух, працював там електриком. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Зазначається, що підозрюваного звати Сергій О., йому 42 роки. Чоловік народився в українському місті Ізяслав Хмельницької області, проте проживав і був зареєстрований у Тюмені. 27 липня Сергій зайшов на територію заводу з пакетом, а вийшов уже без.

За попередніми даними, підозрюваний заклав саморобний вибуховий пристрій розміром 20*40 сантиметрів у покинутій будівлі одного з цехів заводу. Судячи із записів із відеокамер, із території заводу Сергій виходив останнім. Після вибуху чоловік спробував виїхати в Казахстан, але його затримали на кордоні.

У російських пабліках публікую фото ймовірного підозрюваного Фото: Baza

Акціонерне товариство "Куйбишевський НПЗ" — одне з найбільших підприємств нафтової галузі Самарської області РФ. Завод функціонує з 1945 року, а з травня 2007 року входить до структури ПАТ "Роснєфть". Підприємство спеціалізується на випуску моторного палива.

Фокус писав, що в центрі російського Таганрога в Ростовській області 28 липня прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, постраждали п'ятеро людей. Поруч із місцем вибуху видніється воронка розміром п'ять на п'ять метрів. Серед версій того, що сталося, обговорюють від "невідомого снаряда" до ракети або БПЛА.

Імовірно НП сталася поруч з Олександрівською площею у дворі Державного банку. За даними інших російських ЗМІ, вибухи чули в районі аквапарку "Лазурний" на вулиці адмірала Крюйса, на місце виїхали екстрені служби.

У Міністерстві оборони Російської Федерації в атаці на Таганрог Ростовської області звинуватили Україну. За версією відомства, ЗСУ нібито "переобладнали" зенітну ракету для удару по російському місту, яку перехопили засоби протиповітряної оборони.

Фокус також повідомляв, що на початку липня на заводі "Промсинтез" у Самарській області, де виробляють тротил, амонал та інші легкозаймисті та вибухові речовини, прогримів вибух. Загинули шестеро людей, двоє дістали поранення.