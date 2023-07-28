Кім Чен Ин показав гігантський портрет Путіна під час візиту Шойгу (фото)

Керівник КНДР провів для міністра оборони РФ екскурсію у своїй офісній будівлі, стіни якої прикрашають портрети російського президента і його власні.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин похвалився величезним портретом російського президента під час візиту Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це повідомляє Rodong Sinmun, друкований орган ЦК Трудової партії Кореї.

Керівник КНДР Кім Чен Ин провів для Шойгу екскурсію у своїй офісній будівлі, стіни якої обвішані портретами російського президента і його власними.

Шойгу під час візиту до Пхеньяна

Візит керівника Міноборони РФ відбувся до 70-річчя Корейської війни. На зустріч також приїхав представник Комуністичної партії Китаю Лі Хунчжун.

Шойгу під час візиту до Пхеньяна

Іноземні гості, які зібралися на трибунах у Пхеньяні, салютували учасникам військового параду, під час яких було представлено танки, дрони та установки з міжконтинентальними балістичними ракетами, що показали наостанок.

Шойгу під час візиту до Пхеньяна

Із захопленням повідомлялося про те, до якої частини північноамериканського континенту ці ракети можуть долетіти. Деякі аналітики вважають, що в основі цих ракет — російські розробки.

Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї Військовий парад у Північній Кореї

Міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам назвав парад історичною подією "великої перемоги" проти "американських імперіалістичних сил і груп країн-сателітів".

"Шановний товариш Кім Чен Ин" також з'явився на трибунах під час військового параду "під звуки привітної музики", йдеться в публікації північнокорейського видання.

Згадується і про статую "Перемоги" — символ героїзму армії й народу КНДР, які "завдали найганебнішої поразки імперіалістам США в історії війн і започаткували їхнє розорення".

Північнокорейські ЗМІ також продемонстрували послання Путіна, який подякував товаришу Кіму за підтримку у війні в Україні. За словами голови Кремля, інтереси РФ і КНДР сходяться "у протистоянні колективному заходу й усталеному світопорядку".

Візит топчиновника з Міноборони РФ до Північної Кореї був першим із 1991 року, тоді як представник КНР прибув до країни вперше після пандемії.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин похвалився перед Шойгу забороненими ООН балістичними ракетами.

Також повідомлялося, що секретні угоди з РФ допомагають Кім Чен Ину отримувати фінансування для ядерної програми.