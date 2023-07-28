"Приліт по будівлі МВС": в окупованому Донецьку пролунали вибухи (фото, відео)

За повідомленням росЗМІ, місто нібито вже вдруге за добу зазнало обстрілу. У будівлі силовиків т.зв. "ДНР" вибило вікна, а площу перед управлінням всипано осколками.

У мережі повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті Донецьк. Про це 28 липня повідомляє російське пропагандистське медіа Readovka.

Згідно з повідомленням росЗМІ, удар припав на будівлю т.зв. "МВС "ДНР". Будівля зазнала сильних пошкоджень — розбито вікна, обвалилася частина оздоблення, а площу перед управлінням всипано осколками.

Також повідомляється, що до цього в Київському районі міста пролунало кілька вибухів

"Було вбито літнього чоловіка, поранено двох жінок і маленьку дівчинку, а також згоріла вщент господарська будівля на приватній ділянці", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня вибухи пролунали також у Ростовській області Росії. У Міноборони Росії стверджують, що ЗСУ нібито запустили переобладнані ракети для зенітного комплексу C-200 по містах Таганрог і Азов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху ракети в Таганрозі постраждали 15 осіб.