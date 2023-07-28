"Безграмотні дії": в РНБО прокоментували вибухи в Таганрозі (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вибухи в російських містах — результат дій ЗС РФ. А тим часом у Таганрозі вводять режим надзвичайної події, а в сусідньому Ростові оголосили план "Повітряна тривога".

Після повідомлень про вибух ракети в російському місті Таганрог 28 липня і нібито знищення цілі над містом Азов Ростовської області, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов висловився про дії ЗС РФ.

За словами глави РНБО, за вибухами в російських містах стоїть армія РФ.

"Події в Таганрозі — це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО..." — прокоментував події Данілов.

У Таганрозі введуть режим надзвичайного стану

28 липня мер Таганрога Андрій Фатєєв повідомив, що в районі події буде введено режим надзвичайної ситуації.

За словами російського чиновника, через вибух ракети в адміністрації міста провели оперативний штаб і організовано роботу з обстеження пошкоджень.

Водночас губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що після вибуху ракети в Таганрозі до лікарень міста доправили 12 осіб. Одному з постраждалих із черепно-мозковою травмою провели операцію.

У Ростові-на-Дону введено план "Повітряна тривога"

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, у місті Ростов-на-Дону введено план "Повітряна тривога".

"Усім поліцейським та іншим силовикам наказано кожні 15 хвилин оглядати повітряний простір над містом. Підсумки спостереження потрібно заносити в журнал", — ідеться в повідомленні.

Ракета вибухнула в Таганрозі — останні новини

Нагадаємо, 28 липня пролунав вибух у місті Таганрог Ростовської області. У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Збройні сили України нібито запустили переобладнані ракети для зенітного комплексу C-200 по містах Таганрог і Азов.

Обидві ракети нібито були збиті силами російської протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху ракети в Таганрозі постраждали 15 осіб, також було пошкоджено міські будівлі.