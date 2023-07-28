Росіяни навмисно підпалюють українські ліси: у МВС назвали причину (відео)

За словами операторів БПЛА, окупанти палять ліси для того, щоб розкрити позиції ЗСУ або витіснити українських військових з позицій.

Внаслідок російської збройної агресії на території України вже спалено понад 6 тисяч гектарів українського лісу, що вже призвело до змін в екології, а у майбутньому призведе до ще більших проблем з середовищем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Ліс горить, все горить, вигорає. Там, де йдуть бойові дії, там просто спалена земля. Все вигорає. Якщо не тушити, то воно вигорить все, а якщо тушити, то ти вже ціль", – розповіли оператори БПЛА Нацгвардії.

За даними відомства, через знищення понад 6 тисяч гектарів лісу, почав змінюватись рівень ґрунтових вод, а у деяких місцях почали з’являтись болота, також рівень води в деяких озерах різко почав підійматися.

"Знищення лісів на Донеччині у майбутньому відчують і в сусідніх областях. Весь Південний Схід України все частіше накриватимуть пилові бурі з Середньої Азії", — наголосили у МВС.

У виданні "РБК-Україна" зазначили, що за словами юриста правозахисної організації "Екологія. Право. Людина" Анатолія Павелка навмисний підпал лісів росіянами відбувається для того, щоб розкрити позиції українських військових або мати можливість відтіснити підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 липня, працівники ДСНС під час гасіння пожежі, поблизу Торецька на Донеччині, потрапили під обстріл російських окупантів.

Раніше Фокус писав, що 16 липня у Миколаївській області біля села Красне Воскресенське сталося масштабне загоряння поля з пшеницею на площі 10 гектарів.