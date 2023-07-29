ЗСУ наступають на 3-х ділянках, а росіяни відмовилися іти в бій під Старомайорським, — ISW

Сили оборони України просунулися поблизу Бахмута, Курдюмівки та Андріївки та продовжили наземні атаки вздовж кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного.

Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута. Тим часом ЗС РФ через втрати відмовилися іти в бій під Старомайорським. Про це йдеться у аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 липня.

Так, 28 липня в Міноборони України заявили, що ЗСУ продовжили контрнаступ на північному та південному флангах Бахмута і мають просування на південь від міста-фортеці. 28 липня російські військові блогери повідомили, що Сили оборони просунулися поблизу Курдюмівки та Андріївки та продовжили наземні атаки вздовж кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного. Також російські військкори визнали, що ЗСУ деокупували Старомайорське 27 липня.

Також є просування Сил оборони на 10-12 кілометрів від основної лінії російської оборони на Бердянському напрямку.

Російські мілблогери стверджували, що ЗС РФ відбили українські наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового та П’ятихаток на заході Запорізької області.

Командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що ЗСУ можуть завдавати удари по всій глибині оборони ЗС РФ, і що ці удари вбивають російське командування.

У Генштабі України повідомляли, що 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк (7-а дивізія ВДВ) відмовився вступати в бій під Старомайорським через значні втрати росіян і перемоги українських військових на полі.

Нагадаємо, що під Бахмутом артилеристи рознесли позиції ЗС РФ "Градом". ЗСУ виявили та знищили ворога, який намагався сховатися у лісосмузі.

Раніше повідомлялося, що у Росії на сайті МО РФ змінили карту одного з військових округів. Так, з карти Південного воєнного округу кудись зникли захоплені частини Херсонської та Запорізької областей України.