Українці не готові поступатися РФ і хочуть покарання для всіх росіян: результати соцопитування

Українці не готові віддавати Росії свої території і готові погодитися на продовження війни, якщо це потрібно для перемоги, навіть попри погіршення фінансової та безпекової ситуації в країні загалом та для їхніх сімей зокрема.

В Україні оприлюднили результати соцопитування на тему "Війна, мир, перемога, майбутнє", яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 5–15 червня 2023 року, передає "Опора". Його результати вказують, що українці не готові йти на територіальні поступки з РФ і відмовлятися від НАТО.

Соцопитування охопило всі області України, крім Донецької та Луганської. Участь у ньому взяв 2001 респондент віком від 18 років. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Ключові висновки:

Від початку повномасштабного російського вторгнення оптимізм та надія у краще майбутнє країни досягли одного з найвищих показників з часів Революції Гідності. Думаючи про майбутнє держави українці переважно відчувають надію (59%), тривогу (42%) та оптимізм (33%). Водночас зафіксоване зростання негативних емоцій та зниження оптимізму протягом червня, на що міг вплинути підрив греблі Каховської ГЕС.

Українці вважають, що основною загрозою у майбутньому буде загибель людей внаслідок ведення бойових дій, зростання цін на необхідні товари та втрата джерел доходу.

53% респондентів готові терпіти наслідки війни зараз заради перемоги у майбутньому. Піти на хоч якісь поступки заради швидкого закінчення війни готові лише 8% респондентів.

56% українців вірять, що підтримка України з боку Заходу буде тривалою. До того ж, більше половини з них не готові зупинити збройну боротьбу, якщо така військова чи економічна підтримка припиниться.

77% упевнені у перемозі України. Високий рівень віри в перемогу пояснюється усвідомлення громадянами високої загрози винищення всього народу в разі воєнної поразки. Частка респондентів, які не вірять у перемогу, достатньо мала, що не дозволяє виявити причини такої зневіри.

Майже третина опитаних (31%) сподівається на те, що перемога настане до кінця 2023 року. Ще третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025). Близько 13% українців вважають, що перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років. Не змогли висловити думку про часові межі перемоги понад 22% українців.

53% українців готові погодитися на продовження війни, якщо це потрібно для перемоги, навіть попри те, що вони очікують на погіршення фінансової та безпекової ситуації в країні загалом та для їхніх сімей зокрема.

Перемога для 68% українців асоціюється із повною поразкою Росії, що призведе або до звільнення всіх окупованих територій або до розпаду РФ. Все більше українців хочуть відновлення кордонів 1991 року. Також зафіксовано зростання кількості радикально налаштованих громадян, які підтримують перенесення бойових дій на територію Росії.

Для 70% українців перемога — це звільнення усіх українських територій. Громадяни не готові підтримувати будь-які мирні плани чи ініціативи, які передбачатимуть територіальні поступки Росії. Важливими показниками перемоги є повернення всіх полонених і депортованих (60%) і покарання російських воєнних злочинців (51%).

Для 51% респондентів єдиним можливим сценарієм розвитку подій є війна до перемоги, без компромісів та поступок, а підтримка так званого "миру за будь-яку ціну" лишається вкрай низькою (6%).

58% громадян заявляють про підтримку задекларованих президентом України принципів та умов, за яких можливе завершення війни. Це є відображенням тенденції до зростання довіри до президента України на тлі повномасштабної війни.

10% українців вважають, що переговори з Росією про припинення війни можливі навіть зараз.

Думка про територіальні поступки не поширена серед українців, їх підтримує лише 6% населення.

Українці демонструють неготовність йти на компроміси з агресором.

54% населення України серед можливих гарантій безпеки для країни обирають вступ до НАТО. 72% серед опитаних українців, які не обрали вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки України, не готові відмовитися від вступу до НАТО у якості поступки РФ.

78% українців вважають, що всі росіяни відповідальні за агресію проти України, а 57% хоче бачити покараними всіх, хто мав прямий стосунок до планування, схвалення, організації та скоєння воєнних злочинів.

Українці (95%) очікують від держави, що вона буде добиватися від Росії виплати компенсації за завдані збитки під час війни, однак віру у можливість реального отримання репарацій розділяє менше половини опитаних (40%).

Абсолютна більшість (89%) українців хотіли б будувати своє майбутнє життя в Україні.

Нагадаємо, що у Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Німецьким інститутом економічних досліджень, Інститутом досліджень зайнятості, Міністерством у справах міграції та біженців ФРН та Федеральним інститутом демографічних досліджень.

Раніше повідомлялося, що в Україні оприлюднили результати опитування населення щодо вступу країни в НАТО. Вони, зокрема, показали, що українці не готові поступатися НАТО гарантіями безпеки.