Оцінюють завдану шкоду культурній спадщині: до Одеси прибула місія ЮНЕСКО (фото)

Внаслідок ракетної атаки в Одесі в ніч проти 23 липня було пошкоджено 25 пам'яток архітектури, а історичний центр міста перебуває під захистом ЮНЕСКО.

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом від 19 до 23 липня. Про це 29 липня повідомили в Одеській міській раді.

"Роботу розпочато. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян, все документуватиме", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Представники міжнародної організації зараз оглядають об'єкти історичної і культурної спадщини в Одесі, які постраждали під час масштабної ракетної атаки Росії.

Ракетна атака Одеси 23 липня

Російські окупанти уночі 23 липня здійснили масований ракетний удар по Одесі. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ. Одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, були госпіталізовані до лікарні.

Президент України Володимир Зеленський 27 липня відвідав Одесу. Він побував у Спасо-Преображенському соборі. Голові держави розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Під час російського обстрілу Одеси у ніч на 23 липня, ворог фактично знищив вівтарну частину Спасо-Преображенського собору. Її доведеться зносити.