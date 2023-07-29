Співала "Несе Галя воду": в Бурятії вівця у вишиванці наробила переполох (фото)

На місце налякані жителі викликали ФСБ та ОМОН, а безхазяйну вівцю перевірили на вибухівку та інші заборонені речовини.

У Росії у Бурятії магазин евакуювали через іграшку в українському одязі. Про це повідомляє російський телеграм-канал, який пов'язують із Ксенією Собчак, "Осторожно новости".

Так, у бурятському селищі міського типу Селінгінськ 37-річна мешканка Валентина Б. йшла вулицею і знайшла на дорозі безхазяйну іграшку з етикеткою. Вона взяла її і віднесла до найближчого іграшкового магазина, а також зробила фото забавки і виклала його у групі селища в Viber, щоб знайти власника.

Іграшкою виявилася овечка у національному українському вбранні з віночком на голові. Коли на неї натиснути, можна почути душевну українську народну пісню "Несе Галя воду".

Забавку визнали підозрілою, і до магазину прибули ОМОН та ФСБвці. Вони перевірили співаючу вівцю на вибухівку та інші заборонені речовини. Подальша доля знахідки невідома.

Як повідомляє телеграм-канал, аналогічна історія з іграшковою вівцею сталася в жовтні 2022 року в Краснодарі, вона також не була небезпечною.

Нагадаємо, що у Петербурзі місцеві жителі помітили "підозрілих осіб" із залізною арматурою, українськими прапорами, шинами та коктейлями Молотова. Це занепокоїло місцевих жителів і вони викликали поліцію.

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