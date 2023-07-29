"Вся суть русського міру": в окупованій Макіївці з'явився стінопис із "зіркою" TikTok (фото)

За словами українського журналіста Дениса Казанського, на стіні одного з будинків зобразили місцеву "знаменитість".

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області з'явився стінопис, на якому зображена "місцева знаменитість" — Євген Васильєв. Про це 29 липня повідомив український журналіст Денис Казанський в своєму Telegram-каналі.

Раніше Васильєв воював на боці так званої "ДНР", а тепер став "зіркою" російськомовного "Тіктока".

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

"Стінопис в окупованій Макіївці. Художнику вдалося геніально втілити всю суть русського міру на одній картині", — розповів Казанський про творчі "успіхи" окупантів.

Нагадаємо, 4 липня ЗСУ завдали удару по російському складу в Макіївці, результатом чого стало знищення "дійсно великого складу". Цей склад містив значну кількість реактивних снарядів для РСЗВ БМ-21 "Град".

Раніше, 28 січня, Військова розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що внаслідок удару по базі в окупованій Макіївці Донецької області, Росія зазнала втрат, що перевищують 300 осіб особового складу ЗС РФ.