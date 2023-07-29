У Донецьку та Маріуполі повідомили про потужні вибухи: що відомо (відео)

Місцеві пабліки повідомляють про звуки вибухів в Азотному мікрорайоні Донецька, тоді як у Маріуполі на місці ймовірного удару здіймається стовп диму.

У тимчасово окупованих містах Донецьк і Маріуполь прогриміла серія вибухів. Про це 29 липня повідомили радник мера Петро Андрющенко та голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Згідно з повідомленням Андрющенка, у передмісті Маріуполя, а також у районі автостанції №2 у Маріуполі.

"20:11 звук вибуху чують у Маріупольському районі. Водночас у районі АС2 у Маріуполі здіймається стіна диму з характерним запахом горіння", — написав Андрющенко.

Крім того, у проросійському Telegram-каналі "Типичный Донецк" повідомили, що вибухи нібито прогриміли в мікрорайоні Азотний.

Про постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, 29 липня Збройні сили Росії завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення. Також вибуховою хвилею пошкодило супермаркет і багатоповерхівку.

Днем раніше, 28 липня, окупанти вдарили по Дніпру. Унаслідок ворожої атаки 9 осіб отримали поранення.