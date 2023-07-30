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Втретє за місяць: ЗС РФ скинули авіабомби на острів Зміїний, — командування (фото)

Тимур Савін
Фото: Facebook

В ОК "Південь" зазначають, що минулої ночі для ударів по Україні противник також задіяв іранські дрони-камікадзе Shahed, а через падіння уламків виникла пожежа в зерносховищі.

Тактична авіація російської армії вночі 30 липня втретє за місяць атакувала острів Зміїний. Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Південь".

У районі острова скинули дві авіабомби невстановленого зразка.

Крім цього, ЗС РФ запустили іранські ударні безпілотники Shahed-136 зі східного узбережжя Азовського моря по аграрних підприємствах Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської області.

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Чотири ворожі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони. Уламки впали на територію агрофірми. Загорілося зерносховище, але пожежу швидко загасили.

"Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали", — вказало командування.

Нагадаємо, що в ніч на 25 липня російські військові застосували незвичайну тактику атаки дронами-камікадзе Shahed. БПЛА не одразу атакували цілі, а кружляли навколо Києва та інших регіонів, хоча зазвичай летять за заздалегідь визначеними координатами.

Нещодавно Іран представив новинку дронів Shahed-149 Gaza, які можуть летіти на відстань 7 тисяч кілометрів. Іран може передати Росії будь-яке озброєння, зокрема дрон Arash-2, схожий на крилату ракету, попереджали українські військові.