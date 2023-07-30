Втретє за місяць: ЗС РФ скинули авіабомби на острів Зміїний, — командування (фото)

В ОК "Південь" зазначають, що минулої ночі для ударів по Україні противник також задіяв іранські дрони-камікадзе Shahed, а через падіння уламків виникла пожежа в зерносховищі.

Тактична авіація російської армії вночі 30 липня втретє за місяць атакувала острів Зміїний. Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Південь".

У районі острова скинули дві авіабомби невстановленого зразка.

Крім цього, ЗС РФ запустили іранські ударні безпілотники Shahed-136 зі східного узбережжя Азовського моря по аграрних підприємствах Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської області.

Чотири ворожі безпілотники знищили сили протиповітряної оборони. Уламки впали на територію агрофірми. Загорілося зерносховище, але пожежу швидко загасили.

"Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали", — вказало командування.

Нагадаємо, що в ніч на 25 липня російські військові застосували незвичайну тактику атаки дронами-камікадзе Shahed. БПЛА не одразу атакували цілі, а кружляли навколо Києва та інших регіонів, хоча зазвичай летять за заздалегідь визначеними координатами.

Нещодавно Іран представив новинку дронів Shahed-149 Gaza, які можуть летіти на відстань 7 тисяч кілометрів. Іран може передати Росії будь-яке озброєння, зокрема дрон Arash-2, схожий на крилату ракету, попереджали українські військові.