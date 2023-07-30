Підірвали вантажівки та будівлю з військовими РФ: у Маріуполі партизани влаштували диверсію (фото)

Група "Ї" Маріупольського спротиву знешкодила три вантажівки та місце дислокації інженерного підрозділу ЗС РФ. Також виведено з ладу обладнання для виготовлення так званих "зубів дракона".

У Маріуполі 29 липня українські партизани провели успішну диверсійну операцію проти окупантів. Деталі розповіли в Центрі Національного Спротиву.

За відомостями центру, група "Ї" Маріупольського опору знешкодила три вантажівки російських військових і завдала значних пошкоджень будівлі, де був військово-інженерний підрозділ окупантів.

Партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення оборонних споруд — так званих "зубів дракона". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що "зуби дракона" виробляють на бетонному міні-заводі в районі АС2.

Вибух пролунав біля бетонного заводу в районі АС2

Звук вибуху в цьому районі чули о 20:11. Після нього в повітря піднялася стіна диму з характерним смородом горіння, додав радник мера.

Проросійські Telegram-канали 29 липня писали про вибухи в мікрорайоні Азотний.

Нагадаємо, що Андрющенко 24 липня повідомляв про замінування мостів у Маріуполі та обмеження проходу ними. За його оцінками, ЗС РФ реально готуються до неминучої битви за місто.

Цього ж дня було помічено пересування колон військової техніки з Маріуполя в бік Бердянська Запорізької області. У двох колонах їхали вантажівки з боєкомплектом і гарматами класу "Рапіра".