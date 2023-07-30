"Київ – великий сам по собі": у ЗСУ оцінили роботу ППО у столиці України (відео)

Цілі ліквідовуватимуться у автоматичному режимі завдяки сучасній техніці, але навіть найкращі зразки зброї не гарантують повного захисту від російських ракет.

Все, що буде у повітрі – буде знищуватися, але Київ є великим мегаполісом, тому для того, щоб перекрити усі можливі ризики, потрібно багато нових комплексів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "Новини.LIVE".

Він наголосив на тому, що цілі ліквідовуватимуться у автоматичному режимі завдяки сучасній техніці. Ігнат виключає думку про те, що українська столиця буде менше захищена.

"Куди більше бʼють – там і буде стояти більше засобів", – пояснив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що жодна столиця у світі не переживала стільки ракетних атак, як наша. Водночас він наголосив на тому, що не потрібно применшувати ситуацію на Харківщині та Дніпропетровщині, адже у цій локації постійно стріляють окупанти.

Юрій Ігнат часто відповідає на питання, чому при високому рівні захищеності у Києві лунають вибухи. Він зазначив, що все це не зовсім так. Поки ракета наздожене ворожу, перехопить її і поки цей уламок буде падати – він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні.

"Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кровʼю людей. Це дуже непросто", – зазначив він.

Навіть сучасні системи не гарантують повного закриття неба від російських ракетних ударів, тому важливо дотримувався заходів безпеки. У разі повітряної тривоги громадяни повинні йти до укриття.

Нагадаємо, 28 липня Юрій Ігнат розповів, що ворог значно знизив активність авіації. Зі слів спікера Повітряних сил, сьогодні активність російських військових літаків — вкрай низька. Зазвичай армія РФ застосовує у війні проти України Ту-22м3 як носія ракет Х-22. Ця ракета дуже потужна, оскільки лише бойова її частина важить 950 кг.