Готуються звільняти Крим: спецназ ЗСУ проходить унікальні навчання в Британії, — ЗМІ

За даними видання, навчання проходять у закритому бойовому таборі в графстві Девон. Українські спецпризначенці активно використовуватимуть техніку для підриву і порушення логістики російських військ.

Британські військові наразі проводять тренування для елітної української бригади спецпризначенців, які планують повернути контроль над Кримом до настання Різдва. Про це повідомляє таблоїд Sunday Express.

Згідно з інформацією джерела, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі, Англія, для проведення спеціальних навчань. Ці військові є частиною елітної бригади спецпризначенців.

Стверджується, що ці військові стануть провідними в операції з повернення Криму, тоді як дві інші сили, які не розголошуються в публікації, здійснюватимуть паралельні атаки. Подробиці про інші сили, які беруть участь в операції, поки залишаються конфіденційними.

Операція з повернення Криму передбачатиме удари з повітря, суші та з моря. Українські спецпризначенці активно використовуватимуть техніку для підриву і паралізації російських військ. Крім цього, бронетанкові підрозділи будуть також задіяні в прориві оборони противника.

Операції отримуватимуть підтримку нових запасів ракет дальнього радіусу дії, які постачатимуться з країн, таких як Велика Британія, США та Німеччина. Ці ракети ймовірно слугуватимуть для забезпечення українських сил додатковою вогневою міццю та підвищення їхньої ефективності в контролі над територіями.

Навчання проходять у закритому бойовому таборі в Окегемптоні, розташованому в графстві Девон, і призначені виключно для українських військових. Це місце суворо обмежене для доступу інших військових підрозділів і громадськості.

У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що в навчаннях робиться особливий акцент на використанні гнучкої тактики НАТО. Це допомагає українським військам "сформувати бойовий простір", що передує здійсненню удару в серце ворога.

"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх буде залежати від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", — зазначило джерело.

Нагадаємо, що 26 липня, на презентації марки "Укрпошти", голова СБУ Василь Малюк уперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація з руйнування Кримського мосту — це справа рук українських спецслужб.

Раніше, 25 липня, речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що побудований російськими окупантами міст через Керченську протоку є незаконною спорудою, яку буде демонтовано.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков 25 липня анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму і Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ.