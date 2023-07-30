"Знищено 20 одиниць техніки": командування оцінило просування ЗСУ на півдні (відео)

Вдалося ліквідувати 2 танки, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артилерійські системи та міномети, різну автомобільна техніка. Серед доволі рідкісних зразків була уражена малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник".

Воїни Сил оборони знищили 20 одиниць військової техніки російських загарбників на Таврійському напрямку. Про це повідомив 30 липня Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", у Telegram.

Українським підрозділам вдалося ліквідувати 2 танки, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10". Знищені також 3 артилерійські системи та міномети, різна автомобільна техніка. Серед доволі рідкісних зразків — уражена малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник".

Також було знищено 2 склади боєприпасів російських окупантів. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.

"Армія працює!" – заявив Тарнавський.

Ситуація від генштабу ЗСУ

Російські загарбники, як йдеться у звіті Генерального штабу від 30 липня, на Запорізькому та Херсонському напрямках зосередили основні зусилля на недопущенні просування Сил оборони України на тимчасово окуповані території. Ворог застосовував авіацію та завдавав ударів в районах Оріхова та Малої Токмачки Запорізької області, а також Антонівки на Херсонщині.

Населені пункти Золота Балка, Антонівка, Токарівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області зазнали артилерійських ударів. Також росіяни атакували Малі Щербаки, Новодарівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області.

Водночас Сили оборони України й надалі не зупиняють наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 28 липня у МВС повідомили про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватись крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців та техніку. Кількість мін доходить до 2-4 мін на квадратний метр, тому й українські війська не можуть швидко звільнити тимчасово окуповані території.