"На захист інтересів РФ": росіяни хочуть легалізувати злочини в окупації, — ЦНС

За даними підпілля, на захоплених територіях скасують покарання за мародерство, захоплення приміщень та інші злочини окупантів.

Росіяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, виступають за можливість легалізації злочинів, скоєних до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє Центр національного опору.

За заявою відомства, план Кремля передбачає, що всі злочини, вчинені росіянами на тимчасово окупованих територіях України до 30 вересня 2022 року, не будуть визнані неправомірними.

"Згідно з планом Кремля всі злочини на ТОТ, які вчинялися до 30 вересня 2022 року, не будуть визнані злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії або суб'єктів". Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень та інші злочини окупантів", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що в травні на тимчасово окуповану територію Запорізької області були перекинуті "кадирівці". Після їхнього прибуття місцеві жителі почали масово скаржитися на грабежі "безгоспних" офісів і магазинів. Викрадене майно "кадирівці" вивозять на територію РФ. Ця практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на ці випадки.

Крім того, в окупованих ЗС РФ містах України фіксують вивезення зерна на територію Росії, а раніше загарбники знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку. Крім того, російські війська розбомбили сучасний елеватор для зберігання зернових культур у Рубіжному Луганської області.