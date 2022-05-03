"Мета — голодомор": ЗС РФ літаками розбомбили елеватор у Рубіжному, — голова ОВА (фото)

За словами Сергія Гайдая, в окупованих ЗС РФ містах України фіксують вивезення зерна на територію Росії, а раніше загарбники знищили всі продуктові склади у Сєвєродонецьку.

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Російські війська літаками розбомбили сучасний елеватор для зберігання зернових культур у Рубіжному Луганської області, повністю знищений. Мета окупантів — голодомор. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

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Супутникові знімки компанії Planet lab свідчать про те, що на території одного з агропромислових підприємств у Рубіжному було скинуто потужні російські бомби. За словами голови ОВА, елеваторний комплекс повністю знищений, він був відкритий у 2020 році та міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно.

Сергій Гайдай розповів, що на знищеному підприємстві було встановлено лабораторії з найсучаснішим обладнанням.

"Враховуючи експрес-аналізатор, який забезпечує точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1 500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник", — написав він.

Крім того, чиновник заявив, що мета окупантів — влаштувати голодомор. З його слів, в окупованих російськими військовими містах України фіксують вивезення зерна на територію Росії. Гайдай додав, що раніше загарбники знищили всі продуктові склади у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, 2 травня російські ракети прилетіли на територію свиноферми на Дніпропетровщині. Ще одна ракета влучила в елеватор і зруйнувала склад із зерном. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, постраждалих немає.

Раніше, 28 квітня, Фокус писав, що на сайті законодавчої ради Красноярського краю опублікували новину про те, що місцеві депутати проголосували за вивезення зерна із захопленої частини Херсонської області зерна через введені проти Росії санкції. У новині також сказано, що таке рішення можуть "успішно" запровадити інші російські регіони.