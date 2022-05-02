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"Денацифікація свиней". Російські ракети прилетіли на свиноферму на Дніпропетровщині (фото)

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Російські ракети, ракетний удар, Дніпропетровська область, денацифікували, Валентин Резніченко
Вирва від вибуху російської ракети

Унаслідок ракетного удару свині не постраждали, але поруч із фермою утворилася вирва глибиною 10 метрів.

У понеділок, 2 травня, об 11:45 росіяни завдали чергового ракетного удару по Дніпропетровській області, повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Під час атаки ніхто не постраждав.

"Ще два "прильоти" в Синельниківському районі, — зазначив Резніченко. — Одна ракета влучила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними вирва — шириною 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета потрапила в посадку. Орки вже "денацифікували" наших курей тепер перейшли на свиней".

Раніше вранці 2 травня Резніченко повідомив, що в Синельниківському районі російська ракета потрапила в елеватор, зруйнувавши склад із зерном. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, представники Міноборони США вважають, що запаси високоточних ракет у ЗС РФ для ведення війни з Україною виснажуються. У Пентагоні кажуть, що нездатність заводів РФ виробляти нові ракети у потрібній кількості для ударів по Україні, а також західні санкції впливають на те, що Росія змушена переміщати ракети з інших регіонів країни.

Фокус також писав про те, що Збройні сили РФ зранку 26 квітня обстріляли ракетами Запоріжжя. Очевидці повідомляли мінімум про три вибухи у місті. Пізніше в "Енергоатомі" заявили, що 26 квітня о 06:41 та 06:46 дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у бік Запоріжжя.