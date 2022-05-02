"Денацификация свиней". Российские ракеты прилетели на свиноферму на Днепропетровщине (фото)

В результате ракетного удара свиньи не пострадали, но рядом с фермой образовалась воронка глубиной 10 метров.

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В понедельник, 2 мая, в 11:45 россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области, сообщил глава Областной военной администрации Валентин Резниченко. Во время атаки никто не пострадал.

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"Еще два "прилета" в Синельниковском районе, — отметил Резниченко. — Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней".

Ранее утром 2 мая Резниченко сообщил о том, что в Синельниковском районе российская ракета попала в элеватор, разрушив склад с зерном. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, как сообщал Фокус, представители Минобороны США считают, что запасы высокоточных ракет у ВС РФ для ведения войны с Украиной истощаются. В Пентагоне говорят, что неспособность заводов РФ производить новые ракеты в нужном количестве для ударов по Украине, а также западные санкции влияют на то, что Россия вынуждена перемещать ракеты из других регионов страны.

Фокус также писал о том, что Вооруженные силы РФ с утра 26 апреля обстреляли ракетами Запорожье. Очевидцы сообщали минимум о трех взрывах в городе. Позже в "Энергоатоме" заявили, что 26 апреля в 6:41 и 6:46 две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в сторону Запорожья.