"Цель — голодомор": ВС РФ самолетами разбомбили элеватор в Рубежном, — глава ОВА (фото)

По словам Сергея Гайдая, в оккупированных ВС РФ городах Украины фиксируют вывоз зерна на территорию России, а раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

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Российские войска самолетами разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области, он полностью уничтоженный. Цель оккупантов — голодомор. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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Спутниковые снимки компании Planet lab свидетельствуют о том, что на территории одного из агропромышленных предприятий в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. По словам главы ОВА, элеваторный комплекс полностью уничтожен, он был открыт в 2020 году и мог сохранять 30 тысяч тонн зерна одновременно.

Сергей Гайдай рассказал, что на уничтоженном предприятии были установлены лаборатории с самым современным оборудованием.

"Включая экспресс-анализатор, обеспечивающий точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник", — написал он.

Кроме того, чиновник заявил, что цель оккупантов — устроить голодомор. По его словам, в оккупированных российскими военными городах Украины фиксируют вывоз зерна на территорию России. Гайдай добавил, что раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

Напомним, 2 мая российские ракеты прилетели на территорию свинофермы в Днепропетровской области. Еще одна ракета попала в элеватор и разрушила склад с зерном. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченка, пострадавших нет.

Ранее, 28 апреля Фокус писал, что на сайте законодательного совета Красноярского края опубликовали новость о том, что местные депутаты проголосовали за вывоз зерна из захваченной части Херсонской области зерна из-за введенных против России санкций. В новости также сказано, что такое решение могут "успешно" внедрить другие российские регионы.