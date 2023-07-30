"Росія повинна піти": Єрмак підтвердив проведення переговорів щодо України в Саудівській Аравії

За словами глави ОП, формула миру Володимира Зеленського складається з трифазної структури і до кінця року має розпочатися її реалізація.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що в Саудівській Аравії наступного тижня має відбутися саміт за формулою миру Володимира Зеленського і поділився деякими подробицями. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 30 липня.

За його словами, зустріч відбудеться на рівні радників з національної безпеки та політичних радників глав багатьох країн. Загалом реалізація формули миру складається з трифазної структури:

перша включає в себе зустрічі з послами за кожним пунктом;

друга — зустрічі радників з національної безпеки для пошуку оптимальних механізмів реалізації формули;

третій етап є безпосередньою реалізацією формули миру, який планують провести вже до кінця цього року.

"Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто", — йдеться в повідомленні.

Окремо Андрій Єрмак зазначив, що формулу миру Володимира Зеленського обговорюють в індивідуальному та груповому форматі практично щотижня і саме ця ініціатива має стати основою, адже війна триває на нашій території.

"Росія повинна піти з нашої землі. Це ключовий момент. Продовжуємо працювати. Слава Україні!" — підсумував глава Офісу президента.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що в Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України, куди не запрошували Російську Федерацію. За інформацією журналістів, відбудеться зустріч у місті Джидда на узбережжі Червоного моря 5 і 6 липня.