Під Таганрогом на житловий будинок упав БПЛА: "винуватцем" може бути ударний дрон РФ (фото, відео)

Влада регіону підтвердила інформацію про НП і заявила, що зараз встановлюють приналежність безпілотника. Низка Telegram-каналів припустили, що БПЛА, який упав, може бути російським ударним дроном "Оріон" або "Форпост-РУ".

Увечері неділі, 30 липня, під російським Таганрогом упав невідомий безпілотник, після чого спалахнула масштабна пожежа. Цю інформацію підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що за попередньою інформацією БПЛА був літакового типу, у зв'язку з чим у хуторі Дараганівка частково відсутнє електропостачання.

Було пошкоджено приватний будинок і ще два автомобілі. Щонайменше двоє людей дістали різного ступеня поранення, а на місце прибули рятувальники. При цьому, губернатор не підтверджує версію з постраждалими.

"У результаті пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння та автомобіль. Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце, але постраждалих поки що не зафіксовано. Належність БПЛА встановлюється. На місці працюють фахівці Міноборони", — заявив Василь Голубєв.

Примітно, що населений пункт розташований недалеко від авіабази в Таганрозі. Російські Telegram-канали встигли припустити, що падіння БПЛА могло статися внаслідок технічної несправності.

Якої саме моделі був БПЛА — достеменно невідомо, проте деякі російські військові експерти зазначають, що це міг бути російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост-РУ" або "Оріон". Детальна інформація має з'явитися пізніше.

Під Таганрогом БПЛА атакував приватний будинок Фото: Letagur

Ізраїльський офіцер і редактор військової рубрики Фокуса Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі припустив, що це міг бути все ж "Оріон".

"Судячи з опублікованого раніше дослідником Бенджаміном Пітте супутникового знімка, на аеродромі в Таганрозі було три БПЛА типу "Оріон", тепер уже на один менше. У Бенджаміна вони підписані як "Іноходець", хоча це була назва безпілотника на етапі його розробки", — ідеться в повідомленні.

Під Таганрогом БПЛА атакував приватний будинок Фото: Соцмережi

У Міністерстві оборони Російської Федерації не коментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 30 липня жителі Москви і Підмосков'я могли чути гучні вибухи, які, як зазначив мер міста Сергій Собянін, нібито пов'язані з роботою ППО і атакою БПЛА.