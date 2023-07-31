Гарантії безпеки: Єрмак назвав дату початку перемовин із США

Голова ОП наголосив, що Україна не може вступити в НАТО, поки триває війна. Тому безпекові гарантії діятимуть у перехідний період.

Цього тижня Україна розпочне перемовини зі Сполученими Штатами Америки (США) щодо надання гарантій безпеки. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки. Поки в нашій країні триває війна й ми не можемо приєднатися до НАТО, наша держава має заручитися надійними гарантіями на перехідний період", — сказав Андрій Єрмак.

За його словами, вже є результати роботи міжнародної робочої групи, яку очолює Єрмак і колишній генсекретар НАТО Андерс фог Расмуссен. Зокрема, це Спільна декларація, яку у Вільнюсі (Литва) ухвалили керівники держав Великої сімки й України.

До Декларації вже приєдналися понад десять інших країн, і приєднуються нові держави кожного тижня. Із цими державами Україна укладе систему двосторонніх договорів, які міститимуть конкретні гарантії безпеки. Андрій Єрмак зазначив, що нині Україна працює над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів.

Водночас із США переговори розпочнуться вже цього тижня. Безпекові гарантії для України стануть конкретними й довготривалими зобов'язаннями, які забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати ворога в майбутньому.

"Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Ідеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції та покарання агресора", — пояснив він.

Голова ОП Єрмак додав, що гарантії безпеки є важливою передумовою для відновлення та розвитку України.

Нагадаємо, 24 липня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Естонія підтримує проукраїнську позицію, зокрема щодо руху України в НАТО.

23 липня у ЗМІ повідомили, що США та Німеччина спільними зусиллями не пустили Україну в НАТО на саміті у Вільнюсі. За інформацією журналістів, ставка України на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу не спрацювала через протидію представників Берліна та Вашингтона. У результаті цього президент України Володимир Зеленський назвав подальші переговори на саміті в Литві "абсурдними".