Росія намагається приховати від народу новий удар Сил оборони по Чонгарському мосту, — ISW

Аналітики зазначають, що військовим блогерам прийшов указ із Кремля ніяк не реагувати на цей інцидент. У страху бути покараними вони змушені прислухатися до рекомендацій.

Представники Російської Федерації продовжують ігнорувати удар Сил оборони по Чонгарському мосту, який є вкрай важливим для логістики окупантів із Кримського півострова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 30 липня.

За словами аналітиків, у Кремлі наказали не висвітлювати чергові перебої в роботі мосту навмисно, щоб місцеве населення менше знало про наявні проблеми.

Водночас стосується це не тільки Чонгарського мосту, а й інших об'єктів, по яких наносяться удари, і вони є критично важливими наземними лініями зв'язку.

"ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "вiйськкорів" українського удару або поширення ними заяви колаборанта окупованої Херсонської області Володимира Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Storm Shadow, які були націлені на міст", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що минулого разу реакція російських військових блогерів була, і вона ознаменувалася широким занепокоєнням із їхнього боку. Після цього, як зазначають аналітики, міг прийти новий указ із Кремля. У страху бути покараним вони виконують забаганки влади.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що в СтратКомі підтвердили удар по Чонгарському мосту. В командуванні зазначили, що операція пройшла успішно та створила нові проблеми для росіян.

22 червня Збройні сили України завдали удару по Чонгарських автомобільних мостах. Пошкодження призвели до уповільнення логістики окупаційних військ на 50%.