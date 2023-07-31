Нічний обстріл Харкова: ЗС РФ атакували ракетами С-300, є постраждалий (фото)

За інформацією обласної прокуратури, ракети С-300 пошкодили складське приміщення в південно-західному районі Харкова, спровокувавши пожежу.

31 липня армія РФ обстріляла Харківську область ракетами С-300. Кілька ракет влучили по обласному центру — постраждав чоловік. Про деталі обстрілу йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Ворог запустив кілька ракет С-300, зазначив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, ударів завдали по Новобаварському району Харкова та по смт. Великий Бурлук Куп'янського району. Місце пуску — Бєлгородська область РФ.

Точну кількість ракет Чубенко не назвав. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, було чути два прильоти.

В обласному центрі сталося влучання по нежитловому складському приміщенню комерційного підприємства. На місці інциденту почалася пожежа — вогонь охопив площу 200 кв. м.

Постраждала одна людина, стверджує речник, — це чоловік, який перебував неподалік від складу.

Правоохоронці також опублікували кілька кадрів із місця удару:

удар С-300 повністю зруйнував будівлю;

Наслідки обстрілу С-300

працівники ДСНС працювали на місці влучання та загасили відкритий вогонь.

ДСНС на місці удару

Зазначимо, за словами Генштабу ЗСУ, ворог щодня завдає ударів по прикордонних районах Харківщини. Зокрема, протягом минулої доби від мінометних і артилерійських обстрілів постраждали Вовчанськ і Бударки (обидва населені пункти — за 6-7 км від кордону). Також продовжуються бої під Куп'янськом — українські бійці тримають оборону, ідеться в повідомленні командування.

Нагадуємо, військовий оглядач Костянтин Машовець проаналізував спроби наступальних дій ЗС РФ у напрямку Куп'янська. На думку оглядача, на цьому відрізку фронту ворогу не вдалося просунутися, натомість довелося проводити "термінове перегрупування", щоб протистояти Силам оборони.

Також речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий підсумував, яку ж силу зібрали росіяни для відновлення просування на Харківщину. За його словами, ідеться про 100 тис. військових і майже тисячу танків.