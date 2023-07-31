"Терор нас не зламає": Зеленський відреагував на ракетний удар по рідному Кривому Рогу (відео)

За словами президента, останнім часом противник активно б'є по мирних містах і забирає життя людей. Після ранкового обстрілу 15 осіб дістали поранення, а співробітникам ДСНС вдалося врятувати дитину 2013 року народження.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли мирних міст російськими окупантами на початку робочого тижня. Терор з боку Кремля триває. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 31 липня.

На опублікованих кадрах можна побачити перші хвилини після того, як Російська Федерація завдала ракетних ударів по українській інфраструктурі в південних регіонах країни.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі та поранені", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський також підтвердив інформацію про те, що під завалами можуть перебувати ще люди і в якому вони стані — невідомо. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби, які займаються ліквідацією наслідків.

Після ракетних атак президент України провів розмови з Міністерством внутрішніх справ (МВС) і Службою безпеки України (СБУ), які повинні будуть також зайнятися трагедією.

"Останніми днями ворог завзято б'є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти та житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо і рятуємо наших людей", — додав Володимир Зеленський.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець також додав, що Російська Федерація незалежно від часу доби знищує будинки і забирає життя мирних жителів. Їм без різниці, це день, ніч чи ранок — мета одна у противника.

"Цинічне вбивство цивільних людей — це злочин, за який Росія має понести справедливе покарання", — підсумував Дмитро Лубінець.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поділилися новими подробицями обстрілу ЗС РФ у Кривому Розі. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося врятувати дитину 2013 року народження та ще 15 осіб постраждало.

Наразі співробітники ДСНС намагаються впоратися з пожежею та евакуюють місцеве населення з району, що потрапив під обстріл.

"Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Постраждали 3 людини", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Росія обстріляла попередньо балістичними ракетами Кривий Ріг. Вибухи зафіксовано в житловому будинку та навчальному закладі. Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що під завалами можуть перебувати люди, щонайменше одна людина загинула.