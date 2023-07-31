Одразу після Кривого Рогу: окупанти повідомили про масований обстріл Донецька (фото)

Унаслідок прильоту снарядів, як стверджує нелегітимна адміністрація, загорівся маршрутний автобус і приватні автомобілі. Ворошиловський район уже раніше потрапляв під масований обстріл кількома днями раніше.

Окупаційна адміністрація заявила про обстріл центру Донецька, внаслідок якого є жертви серед мирного населення та руйнування інфраструктури. Про це повідомив призначений росіянами "мер" обласного центру Олексій Кулемзін у своєму Telegram-каналі 31 липня.

"Унаслідок обстрілу Ворошиловського району горить маршрутний автобус і 2 легкові машини. Є постраждалі. Подробиці уточнюються", — ідеться в повідомленні.

Також місцева "влада" зазначає, що за попередньою інформацією нібито загинула одна людина та ще четверо поранені.

Пізніше Олексій Кулемзін почав ділитися даними про обстріл Київського та Куйбишевського районів міста, закликавши місцеве населення не виходити з укриттів без необхідності.

Чим саме нібито обстрілювали Донецьк — невідомо.

"Під час обстрілу Куйбишевського району на пр. Панфілова сталося влучання в приміщення нотаріальної контори з подальшим загорянням", — продовжив "мер" міста.

"Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram "Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram "Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram "Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram "Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram "Влада" Донецька повідомила про обстріл міста Фото: Telegram

Telegram-канал "Новости Донбасса" при цьому пише, що один із районів уже потрапляв під обстріл минулої п'ятниці, коли було пошкоджено будівлю "МВС ДНР".

Усе це відбувалося в той час, як російські окупанти завдавали ракетних ударів по Кривому Рогу та Херсону.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Росія обстріляла попередньо балістичними ракетами Кривий Ріг. Вибухи зафіксовано в житловому будинку та навчальному закладі. Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що під завалами можуть перебувати люди, щонайменше одна людина загинула.

Пізніше відреагував на ракетний удар президент країни Володимир Зеленський, який родом із Кривого Рогу. Він зазначив, що росіяни продовжують терор, вбивають місцевих жителів і руйнують будівлі.