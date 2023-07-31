РФ нелегально мобілізувала майже 60 тисяч чоловіків на окупованих територіях, — ГУР (відео)

За даними розвідників, російські загарбники відловлюють людей на вулиці і примусово відправляють на передову.

Від початку 2022 року на окупованих територіях України примусово призвали до війська від 55 до 60 тисяч осіб, у такий спосіб доповнивши лави збройних сил держави-агресора.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк для програми "Донбас Реалії".

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто переодягали і відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій, на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", — сказав представник військової розвідки України.

Росія також проводить мобілізацію студентів з окупованих українських територій, відправляючи їх на військову службу.

"Людина вранці пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає жителів Донеччини та Луганщини людьми, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] — одразу, за першої ж нагоди здатися в полон", — зазначив Черняк.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено із січня.