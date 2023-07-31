Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла, серед загиблих є дитина (фото, відео)

Російські ракети частково зруйнували багатоповерхівку, а на місці прильоту продовжуються пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами перебувають цивільні.

Внаслідок удару ЗС РФ по житловому будинку у Кривому Розі загинуло четверо цивільних людей, ще двоє — з важкими пораненнями доправлені до лікарні. Про деталі чергового обстрілу росіян ідеться у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Спочатку чільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про 33 постраждалих від удару РФ, серед яких є неповнолітні. Більшість отриманих поранень — різані та рвані рани, перелами, мінно-вибухові травми.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удар завдали балістичними ракетами. Наразі інформація про використання балістики попередня — коли знайдуть уламки ракети, тоді дізнаються про тип снаряда.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла. З його слів, вже відомо про чотирьох загиблих, серед них — 10-річна дитина. Рятувальникам вдалось витягнути з-під завалів чотирьох людей, з них одну дитину.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що зросла кількість поранених — тепер їх 34. Під завалами, припускають, може перебувати ще 8 людей.

Зазначимо, міністр МВС Ігор Клименко повідомив про удари двох російських ракет по Кривому Рогу. На світлинах з місця подій видно, що ракети повністю зруйнували п'ять кутових квартир багатоповерхівки — з 4 по 8 поверхи.

Будинок у Кривому Розі після влучання російської ракети

На місці удару виникла пожежа, яку загасили працівники ДСНС.

ДСНС - робота у Кривому Розі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар балістики по Кривому Рогу. Зі слів очільника держави, терор, який влаштувала Росія, українців не зламає.

Нагадуємо, в ніч з 30 на 31 липня ЗС РФ вдарили по Харківській області. Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, росіяни використали ракети С-300, які влучили у склад приватного підприємства на околиці обласного центру.

Напередодні, 30 липня, ворог вдарив по острову Зміїному. Речниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, навіщо росіяни це роблять: щоб налякати судновласників, які намагатимуться увійти в українські порти.