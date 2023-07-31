Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла, серед загиблих є дитина (фото, відео)
Російські ракети частково зруйнували багатоповерхівку, а на місці прильоту продовжуються пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами перебувають цивільні.
Внаслідок удару ЗС РФ по житловому будинку у Кривому Розі загинуло четверо цивільних людей, ще двоє — з важкими пораненнями доправлені до лікарні. Про деталі чергового обстрілу росіян ідеться у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Спочатку чільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про 33 постраждалих від удару РФ, серед яких є неповнолітні. Більшість отриманих поранень — різані та рвані рани, перелами, мінно-вибухові травми.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удар завдали балістичними ракетами. Наразі інформація про використання балістики попередня — коли знайдуть уламки ракети, тоді дізнаються про тип снаряда.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла. З його слів, вже відомо про чотирьох загиблих, серед них — 10-річна дитина. Рятувальникам вдалось витягнути з-під завалів чотирьох людей, з них одну дитину.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що зросла кількість поранених — тепер їх 34. Під завалами, припускають, може перебувати ще 8 людей.
Зазначимо, міністр МВС Ігор Клименко повідомив про удари двох російських ракет по Кривому Рогу. На світлинах з місця подій видно, що ракети повністю зруйнували п'ять кутових квартир багатоповерхівки — з 4 по 8 поверхи.
На місці удару виникла пожежа, яку загасили працівники ДСНС.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар балістики по Кривому Рогу. Зі слів очільника держави, терор, який влаштувала Росія, українців не зламає.
Нагадуємо, в ніч з 30 на 31 липня ЗС РФ вдарили по Харківській області. Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, росіяни використали ракети С-300, які влучили у склад приватного підприємства на околиці обласного центру.
Напередодні, 30 липня, ворог вдарив по острову Зміїному. Речниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, навіщо росіяни це роблять: щоб налякати судновласників, які намагатимуться увійти в українські порти.