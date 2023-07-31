"Не можемо недооцінювати": влада Польщі стежить за присутністю "вагнерівців" у Білорусі

Найманці Євгена Пригожина можуть вести дестабілізуючу діяльність на польському кордоні, але спецслужби постійно стежать за ситуацією.

Глава Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач 30 липня у програмі "Гостьові події" заявив, що влада країни не збирається недооцінювати присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі, повідомляє "Polsatnews".

"Присутність вагнерівців у Білорусі — це факт. Про це прямо сказав Олександр Лукашенко. Відомо, що в Москві та Мінську було ухвалено рішення про розміщення підрозділів приватної армії Євгена Пригожина в Білорусі", — заявив Пжидач.

За словами глави УМП, присутність ПВК "Вагнер" на території Білорусі підтверджують американці та українці, які також спостерігають за тим, що відбувається. Переміщаються одиниці більш важкої техніки.

"Я тут не про величезні частини кажу, а про машини, техніку нібито для навчання, але ми ніколи не знаємо, що планує Олександр Лукашенко", — сказав він і підкреслив, що польські служби постійно стежать за ситуацією на кордоні.

"Я не хочу вас лякати тим, що прямий напад обов'язково буде, але ми не можемо його недооцінювати. Важко сказати, що робитимуть Пригожин, Лукашенко, вагнерівці. Це злочинці, люди, випущені з в'язниці, яким обіцяні гроші, слава, все що завгодно. Вони непередбачувані. Їхня присутність поблизу нашого кордону не може не становити для нас загрози", — наголосив Марцін Пшидач.

За словами Марціна Пшидача, "вагнерівці" можуть вести дестабілізуючу діяльність на польському кордоні. Але Польща зробить усе, щоб ніхто на східному напрямку навіть не подумав про спроби дестабілізувати польський кордон.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що Литва і Польща хочуть закрити кордон із Білоруссю. За словами заступника глави МВС Литви Арнольдаса Абрамавічюса, близько 1200 найманців ПВК "Вагнер" дислоковані в Білорусі. Але все ж армія Польщі з ними впорається.

Крім цього, Польща отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг. Вартість контракту зі шведським виробником оцінюють у 58 млн доларів.