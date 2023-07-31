"Використовується для зберігання зброї": на Курській АЕС виникла проблема на енергоблоці, — ЗМІ

У пресслужбі станції заявили, що один із двох турбогенераторів енергоблока було відключено для усунення ознак вібрації підшипників.

Курська атомна електростанція (АЕС) знизила потужність енергоблоку №2 на 50% з метою усунення неполадок, що виникли. Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу атомної станції.

"Потужність енергоблока №2 Курської АЕС знижено до 500 МВт. 29 липня о 08:51 мск персонал блочного щита управління відповідно до регламенту експлуатації відключив від мережі один із двох турбогенераторів для усунення ознак вібрації підшипників", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Зазначимо, що восени 2022 року в ГУР заявили, що російська армія використовує територію Курської АЕС і підприємств, пов'язаних із нею, для зберігання ракет С-300, а також, можливо, іранських балістичних ракет. Не виключено, що зазначений об'єкт використовується російськими військами у військових цілях. "Курскатоменергоремонт" безпосередньо наближений до Курської АЕС і має підвищену небезпеку. У його ангарах ЗС РФ приховано розміщують і обслуговують боєприпаси до ракетного озброєння та іранських безпілотників.

А 14 липня Курчатов Курської області атакували безпілотники. У російських джерелах заявляють, що вибухи сталися в критичній близькості від Курської АЕС.