Контрнаступ ЗСУ: що відбувається на лінії фронту, де йдуть битви (карти)

Під час контрнаступальних дій на півдні ЗСУ втримують Старомайорське і намагаються просунути у бік Роботиного на Запоріжжі. Своєю чергою армія РФ намагається атакувати Сили оборони у напрямку Куп'янська та біля Серебрянського лісництва.

Сили оборони України продовжують тримати лінію фронту на сході та півдні, подекуди тиснучи на позиції ЗС РФ. Фокус зібрав інформацію від Генштабу ЗСУ та військових аналітиків щодо контрнаступальних дій українських військових.

Що говорить про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ

Згідно з крайнім звітом українського командування, на сході та півдні протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. При цьому ЗСУ просувається на Мелітопольському та Бердянському відтинках, а ворог їм у цьому протидіє.

Командування назвало напрямки, в яких намагається атакувати ЗС РФ:

на Куп'янському напрямку за 20 км на північний захід від Сватового — у напрямку села Берестового;

Атаки біля Сватового — обстріли згідно з даними Генштабу ЗСУ

на Мар'їнському напрямку у бік Мар'їнки та Побєди.

Атаки біля Мар'їнки — обстріли згідно з даними Генштабу ЗСУ

Усі атаки росіян відбиті, ідеться у звіті командування.

Також у дописі Facebook Генштабу вказано, що на усіх відтинках фронту ворог завдає артилерійських, мінометних та авіаударів. Запорізький та Херсонський напрями — тут ворог докладає зусилля, щоб "не допустити подальшого просування".

Лінія фронту на Запоріжжі — обстріли згідно з даними Генштабу ЗСУ

Що говорить про події на фронті Інститут вивчення війни

ISW виділяє п'ять напрямків, в яких відбуваються активні бойові дії.

Перший напрям — Луганська область на лінії Сватове-Кремінна. Зокрема, підтверджують, що росіяни намагаються атакувати у бік села Берестового. Також називають ще кілька напрямів, де ідуть штурмові дії:

біля Серебрянського лісництва і Торського (на південний захід та Захід від Кремінної);

біля Новоселівського (на північний захід від Сватового) — нібито армія РФ тут має деяке просування, яке не підтверджується ЗСУ.

Луганщина — на карті ISW

Другий напрям — Донеччина у районі Бахмуту. Зокрема, згідно з інформацією ISW, українські війська поступово просуваються вперед у районі Кліщіївки (на південь від Бахмуту) та Ягідного-Берхівки-Богданівки (на північний захід).

Бахмут — на карті ISW

Третій напрям — Мар'їнка. Російське командування заявило про спроби атак ЗСУ у напрямку Донецька, тимчасом як українське командування звітувало про атаки ворога біля Мар'їнки.

Бої на Донеччині — на карті ISW

Четвертий напрям — Маріупольський. ISW, опираючись на повідомлення військкорів РФ, припускає, що росіянам вдалось відбити штурмові дії ЗСУ біля Урожайного та під Новомайорським. Також вказують, що 247 полк ВДП армії РФ намагався відбити Старомайорське, але успіху не мав.

Маріупольський напрям — на карті ISW

П'ятий напрям — Бердянський. Російські джерела, на які посилається Інститут, запевняють, що ЗСУ атакували біля Роботиного — населеного пункту на південь від Оріхова.

Бердянський напрям — на карті ISW

Що пишуть про ситуацію на фронті аналітики DeepState

Волонтери DeepState називають кілька населених пунктів, біля яких точились бої під Сватовим:

Синьківка — російські джерела запевняли, що мали там успіх, але насправді ні;

Кармазинівка — тут українські єгері втримали лінію оборони;

Серебрянське лісництво — армія РФ кидає сюди додаткові сили, але успіху не має.

Синьківка — на карті DeepState

Щодо боїв під Бахмутом, аналітики стверджують, що Кліщіївка не перебуває під повним контролем ЗСУ — бої все ще тривають.

Бої на Донеччині — на карті DeepState

На Запорізькому напрямі підтверджують удари ЗСУ біля Роботиного. Втім, наразі повідомляється про втрати української техніки та про полонених бійців. Причина такої ситуації, на думку аналітиків, "невдалі дії на флангах". Також вони побоюються, що через фортифікаційні споруди ЗС РФ наступ тут призупиниться і надовго застигне.

Роботине — на карті DeepState

Нагадуємо, зранку 31 липня армія РФ завдала удару на Кривому Рогу: згідно з даними військової адміністрації, загинуло 4 особи. Розбір завалів триває, тому все може змінитись.

Тим часом Сергій Череватий, речник Східного оперативного командування, підтвердив успіхи ЗСУ біля Бахмуту. З його слів, за місяць вдалось звільнити 36 кв. км території.