За словами секретаря Радбезу РФ, закордонні спецслужби вербують мешканців Карелії, намагаючись розхитати положення в регіоні, який перейшов до СРСР за підсумками війни 39-го року. Нібито у цьому беруть участь НКО та релігійні організації.

31 липня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що спецслужби західних країн нібито ведуть активну роботу, намагаючись посилити сепаратистські настрої в республіці Карелія. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"З метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в республіці Карелія та провокування заворушень закордонними спецслужбами активізовано роботу зі стимулювання сепаратистських настроїв, насамперед серед молоді", — заявив Патрушев на зустрічі в Петрозаводську.

Він стверджує, що як канали рекрутингу використовуються соціальні мережі, а в "нацбатальйоні", згідно з планами Заходу, мають брати участь громадяни Фінляндії.

За словами чиновника, Фінляндію "довго намагалися настроїти проти Росії" за допомогою "карельського питання" та "російської загрози".

Патрушев навів дані про те, що на території Фінляндії діють ультраправі організації, які вимагають повернення територій, захоплених СРСР за підсумками радянсько-фінської війни.

Патрушев закликав вжити рішучих заходів щодо прозахідних НКО та релігійних організацій, які, за даними Кремля, надихають місцевих жителів на сепаратистські настрої.

За наслідками війни 1939—1940 років, до СРСР відійшли близько 40 тисяч кв. км фінських територій, включаючи три міста — Виборг, Сортавала і Кексгольм — два великі селища — Лахденпохья і Койвісто — а також кілька сотень сіл.

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