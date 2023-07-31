"Він помре": Зеленський оцінив дії Путіна та ймовірність завершення війни (відео)

Зеленський відкинув ймовірність подальшого впливу кремлівського диктатора на ситуацію, оскільки він не здатен у майбутньому ухвалювати важливі рішення.

Очільник Кремля Володимир Путін не витримає ані 30 років, ані 10 років, оскільки просто помре. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Globo висловився щодо подальшого розвитку подій у війні з Росією.

Він зазначив, що усі дії російських загарбників на полі бою говорять про те, що РФ вже не може окупувати Україну повністю та знищити. Керівник держави дав зрозуміти, що бажання окупантів не реалізуються, оскільки вже й самі усвідомлюють, що не спроможні на більше.

Зеленський відкинув ймовірність подальшого впливу кремлівського диктатора на ситуацію. Український лідер звернув увагу, що темп війни у Сирії, якого дотримувався Путін, різко відрізняється з тим, який нині є в Україні.

"І тому він не витримає 30 років. Він помре – це зрозуміло абсолютно. Але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже", – висловився про Путіна український політик.

дивитися з 12 хв 50 сек

Президент України не виключає, що Росія може знову повернутися до питання окупації українських територій. Для цього загарбникам потрібен час. Для атаки ворогу потрібно накопичити ресурси, зняти санкції та отримати політичну підтримку хоч десь у світі. У відповідь Україна повинна демонструвати бездіяльність.

"Україна не буде мовчати весь цей час – Україна буде діяти", – наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що український народ проходить через значні випробування та страждання. З його слів, сформувалося покоління цієї війни, а люди, які живуть в Україні, є його ядром.

Нагадаємо, 31 липня Зеленський відреагував на ракетний удар по рідному Кривому Рогу, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Він заявив, що загарбники не зламають волю українського народу.