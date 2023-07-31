Домовилися усно: найвідомішу вулицю Бучі відбудовували без тендерів — розслідування (відео)

За інформацією журналістів, міськрада знайшла деяких підприємців без досвіду з Рівненської області та виділила їм сотні мільйонів гривень. Скільки зрештою доведеться заплатити, наперед нібито "не знали".

Кадри з розгромленою російською технікою на вулиці Вокзальній у Бучі минулого року облетіли, мабуть, усі світові ЗМІ. Але місцеві жителі кажуть, що роботи щодо її відновлення проводилися неякісно. Поспіхом. З порушенням будівельних правил та норм. Вулицю відновлювала компанія, яка раніше не мала відповідного досвіду. Про це повідомляє Bihus.Info.

Відновлення провели швидко до приїзду президента України Володимира Зеленського та річниці визволення міста, розповіли місцеві жителі.

Та сама вулиця у Бучі

"Зробили нашвидкуруч гарну картинку до приїзду Зеленського. Як тільки приїхав Зеленський, одразу тут же всі зникли, — пояснив місцевий житель. — Дошки були мокрі, сирі, вже на них був грибок. Тобто це так не робиться. Спочатку дошки висихають". до певної сухості, а потім уже укладаються.

Місцевий мешканець розповів про неякісні роботи "до приїзду Зеленського"

200 млн гривень без тендерів та конкурсів

Контракт на відновлення Бучі міг би прикрасити портфоліо найкращих будівельних фірм світу, припускають журналісти, проте якимось чином його, серед інших, вдалося отримати підприємцю із населеного пункту Дубровиця Рівненської області Сергію Цибульському.

Його компанія відновлювала не лише Вокзальну вулицю, а й низку інших об'єктів. Точну кількість він відразу назвати не зміг — близько 300, йдеться у розслідуванні.

У Бучі працювала сімейна фірма

Йдеться про сімейну фірму, в якій працює його син Дмитро та брат, у власності якого донедавна перебувало ТОВ "Грілана". Тільки за офіційними даними, їхній дохід у Бучі перевищив 200 млн гривень, зазначають журналісти. Причому контракт було надано без тендерів та конкурсів, а досвіду подібних робіт компанія раніше не мала.

Основну частину відновлювальних робіт у Бучі місцева влада доручила компанії Сергія Цибульського з містечка Дубровиця Рівненської області.

Насамперед у рідному містечку компанія Цибульського займалася будівництвом набагато меншого масштабу, уточнили автори розслідування. За їхніми даними, загальна вартість контрактів фірми за попередні 6 років обчислюється трохи більше 30 млн гривень, тоді як за кілька кварталів 2022-го вона отримала понад 200 млн.

При цьому сімейний бізнес з Дубровиці в офіційних пресрелізах не згадується, хоча є інформація про фонд Уоррена Баффета The Howard G. Buffett Foundation, організацію "Надія для Бучі" та інші. Проте сім'я з Дубровиці виконувала основну частину робіт, знову ж таки, за даними авторів опублікованого сюжету.

Як було отримано контракт?

Цибульський разом із сином возив до Бучі хліб, потім встановив контакти з місцевими чиновниками, які й запропонували відбудовувати місто, виклали розслідувачі версію підприємця.

"Ми навіть не розраховували, щиро кажучи, що нам так пощастить", — сказав Цибульський в інтерв'ю.

Сергій Цибульський

За деякою частиною приблизно 300 об'єктів, які компанія відновлювала в Бучі, журналісти виявили документацію на Prozorro, але за багатьма іншими замовленнями документації не було взагалі.

Як оплачувались роботи?

Журналісти-розслідувачі повідомили, що про оплату домовилися усно, без будь-яких письмових підтверджень.

"Договори, підписані, плюс є така стаття у цивільному кодексі [підприємець обмовився і сказав у кримінальному], яка дозволяє укладати усні договори", — сказав Цибульський в інтерв'ю журналістам.

Щобільше, вартість виконаних робіт озвучувалася постфактум.

"Я поясню, чому. Дивіться, ти приходиш до звалища. Ти не можеш зрозуміти, що тут треба зробити. Люди стають навколішки й просять: "Допоможіть, будь ласка, бо скоро зима. Ти не можеш укласти договір, бо ти не знаєш, скільки він коштує. Це називається відновлення", — пояснив він.

Питання, чому було обрано саме такий спосіб розрахунку, керівник будівельної компанії переадресував юридичному відділу міської ради Бучі.

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