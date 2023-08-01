Важкі бої під Сватовим та контратаки ЗС РФ у районі Старомайорського: карта боїв від ISW (фото)

За даними американських аналітиків, українські війська досягли успіхів у Запорізькій області та, ймовірно, незабаром звільнять село Урожайне на Донеччині.

Протягом 31 липня українські збройні сили провели контрнаступальні операції на принаймні трьох дільницях фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 31 серпня.

Аналітики з посиланням на російські джерела вказали, що українські війська продовжували наступати на дільницях на північний захід та південний захід від Бахмута, в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей, а також на західній частині Запорізької області.

Ситуація на фронті — Луганський напрямок

За повідомленням ISW, 31 липня російські збройні сили продовжили наступальні дії в районі Сватового і, як повідомляється, досягли деяких не підтверджених успіхів. Згідно з заявою українського Генерального штабу, російські війська здійснили невдалі наступальні операції на схід від Берестового (на відстані 20 км на північний захід від Сватового) та в районі Новоселівського (на відстані 14 км на північний захід від Сватового).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська намагалися просунутися на південь від Новоселівського та витіснити українські війська за річку Оскіл, що протікає на захід від Сватового.

Ситуація на фронті — Луганський напрямок Фото: ISW

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська зайняли вигідніші позиції в районі Куземівки (на відстані 13 км на північний захід від Сватового). Інформація одного з російських блогерів свідчить про те, що російські війська просунулися до берегової лінії річки Оскіл, тоді як інші блогери повідомляють про тяжкі бої в районі Новоселівського, Новоєгорівки (на відстані 15 км на південний захід від Сватового) та Надії (на відстані 13 км на південний захід від Сватового).

Водночас Міністерство оборони РФ стверджує, що 31 липня українські війська нібито здійснили невдалу атаку у районі Новоселівського.

Також в ISW повідомляють, що 31 липня російські збройні сили продовжили наступальні операції в районі Кремінної та, ймовірно, досягли деяких не підтверджених успіхів. Представник російського Центру об'єднаних сил повідомив, що російські війська нібито захопили вісім українських опорних пунктів на рубежах Райгородка (на відстані 35 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівка (на відстані 5 км на північний захід від Кремінної).

Декілька російських блогерів стверджують, що російські війська просунулися в районі Серебрянського лісу (на південному заході від Кремінної) у напрямку Лимана. Один із російських блогерів також повідомив, що ЗС РФ намагалися атакувати Білогорівку (на відстані 10 км на південь від Кремінної) з південного сходу, але безрезультатно.

За даними російських джерел, 31 липня українські війська робили кілька невдалих контратак на захід та південь від Кремінної. Міністерство оборони РФ заявляє, що російські війська успішно відбили спроби українських атак у районі самої Кремінної, Куземівки (2 км на південний захід від Кремінної), Білогорівки, Берестового (на відстані 30 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь) від Кремінної). Російські блогери також стверджують, що українські війська безрезультатно контратакували в районі Серебрянського лісу, і одне з російських джерел зазначає, що українські війська стабілізували лінію оборони в районі Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) після перекидання резервних сил у цей район.

Зазначається, що вздовж лінії Авдіївка-Донецьк українські війська не проводили заявлених чи підтверджених наземних атак того ж дня, 31 липня.

Ситуація на фронті — Донецький напрямок

За даними американських аналітиків, протягом 31 липня ЗСУ активізували контрнаступальні дії в районі Бахмута, проте не було підтверджених чи заявлених успіхів. За даними російських "військкорів", українські війська провели наземні атаки на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід), а також продовжуються важкі бої на південний захід від Бахмута в районі Андріївки (9 км на північ) південному заходу) та Кліщіївки (6 км на південний захід). Повідомляється, що у боях у районі Бахмута беруть участь бійці 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ) та 4-ї бригади "ЛНР".

Ситуація на фронті — Донецький напрямок Фото: ISW Ситуація навколо Бахмута Фото: ISW

Проте російські сили не проводили заявлених чи підтверджених наземних атак у районі Бахмута 31 липня.

Також, того ж дня, 31 липня, російські війська здійснили наземні атаки на південний захід від міста Донецька, але не досягли заявлених чи підтверджених успіхів. Згідно з українським Генштабом, російські війська безрезультатно атакували в районі Мар'їнки та Перемоги (на південно-західній околиці Донецька). Один із російських "військкорів" стверджує, що російські війська проводили штурмові операції в районі Мар'їнки, проте вони також завершилися невдачею.

При цьому зазначається, що вздовж лінії Авдіївка-Донецьк українські війська не проводили заявлених чи підтверджених наземних атак.

Ситуація на фронті — південний напрямок

Як зазначають аналітики ISW, на південному напрямку основним завданням для ЗС РФ є утримання передових позицій та захист тилових районів від ударів українських військ.

Повідомляється, що 31 липня ЗСУ продовжували наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей і досягли лише незначних успіхів.

При цьому Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що російські війська, включаючи 247 повітряно-десантну дивізію (ВДВ), нібито успішно відбили наземні атаки українських військ у районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Водночас деякі російські блогери продовжували сперечатися про статус Старомайорського, проте інші визнавали, що населений пункт контролюється українськими військами.

Ситуація у районі Времівки Фото: ISW Ситуація в районі П'ятихаток та Роботино. Фото: ISW

Є також згадки про те, що російські війська відійшли на позиції на північному (лівому) березі річки Мокрі Яли на південь від Старомайорського, щоб захиститися від можливих українських наступальних дій далі на південь, тоді як українські війська просунулися в районі Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Також зазначається, що тривають бої в районі траси Т0518 між Урожайним та Великою Новосілкою, а саме Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) захищається російським оперативно-тактичним бойовим з'єднанням "Каскад" "ДНР".

Один із російських блогерів висловив стурбованість щодо здатності Росії захистити Урожайне та припустив, що українські війська можуть захопити цей населений пункт протягом наступних трьох днів.

Крім того, за наявними даними, 31 липня українські збройні сили продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та досягли певного прогресу. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на невстановленому напрямку в районі Малої Токмачки (6 км на південний схід від Оріхова) та Роботине (10 км на південь від Оріхова). У той час як російські блогери стверджують, що ЗС РФ успішно відобразила обмежену механізовану атаку українських військ у районі Роботине, а також дрібнішу наземну атаку на лінії П'ятихатки-Жереб'янки (23-26 км на південний захід від Орєхова).

Нагадаємо, 31 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що попри підготовлену ворожу оборону та перевагу в озброєнні, українські збройні сили успішно звільняють землі, які раніше були захоплені російськими окупантами.