Україна морськими дронами атакувала Чорноморський флот РФ, – Міноборони

ВМСУ, як стверджують у відомстві країни-агресора, нібито хотіли знищити патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", а атаки безекіпажними катерами було відбито.

У Російській Федерації звинуватили Збройні сили України в атаці на їхні патрульні катери Чорноморського флоту. Вважають, що були використані морські дрони. Про це повідомляє пресслужба російського Міністерства оборони 1 серпня.

За інформацією представників відомства, кілька українських безекіпажних катерів були нібито помічені за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя і вони були націлені на Чорноморський флот.

Окремо у Міноборони РФ зазначили, що російським патрульним кораблям вдалося нібито знищити українські об'єкти.

"Сьогодні вночі ЗСУ здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря. Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів", — ідеться в повідомленні.

Жодних доказів надзвичайної події з боку росіян не надійшло.

У Міноборони окремо лише наголосили, що кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" продовжують виконувати у Чорному морі завдання, які перед ними стоять.

Українська сторона ніяк не прокоментувала звинувачення на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, 1 серпня в РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті". Вибухи пролунали в тій самій будівлі, що й за кілька днів до цього. За даними МНС Росії, в результаті атаки безпілотників по Москві в вежі "IQ-кварталу" було "порушено засклення" на площі 150 квадратних метрів.