Не здатна захистити навіть Москву: російська ППО виявилася слабким місцем РФ, — аналітик.

За словами військового експерта Івана Ступака, росіянам заборонили публічно обговорювати вибухи у столиці та інші поразки під час війни. Все це негативно впливає на імідж Путіна.

Протиповітряна система оборони Російської Федерації виявилася слабким місцем супротивника, адже не може захистити від ударів навіть столицю – Москву. Про це заявив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі телеканалу Freedom 1 серпня.

За його словами, російським журналістам почали забороняти висвітлювати поразки, серед яких удари по Чонгарському мосту біля Криму, а також атаку на бізнес-центр "Москва-Сіті", адже це б'є по іміджу Володимира Путіна.

"На вихідних була атака невідомих сил по "Москва-Сіті". До речі, сьогодні вона теж була вночі. І точно така сама була стратегія. Я єдине, що побачив, зайшов на російський ресурс ТАСС, і єдине повідомлення — 4 рядки на цю тему… Тобто настільки якось усе сухо було. Ну, здавалося б, таке повідомлення велике, така подія, мали б цілий день знімати якісь репортажі, програми", — йдеться у повідомленні.

Крім того, удари по столиці є болючими для Кремля, адже це свідчить усьому світу те, що Москва фактично не захищена. Російська ППО не може побачити в небі такі дрібні об'єкти, як безпілотники.

Тобто, дрони можуть пролітати величезну відстань, залишитися непоміченими та вражати цілі.

"Він (дрон, — ред.) прилітає у конкретний поверх, у конкретний кабінет, де знаходилося російське, по-моєму, Мінцифри, кілька міністерств, хакерські якісь групи, тобто конкретні одержувачі цих безпілотників. Сьогодні теж у конкретне вікно залетів безпілотник… Я більше ніж упевнений, що це найслабше місце в путінській усій системі. Система ППО не працює. Вона не готова захищати російську столицю від подібних атак у майбутньому", — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, 1 серпня в РФ заявили про нову атаку БПЛА на "Москву-Сіті". Вибухи пролунали в тій самій будівлі, що й кілька днів тому. За даними МНС Росії, в результаті атаки безпілотників по Москві в вежі "IQ-кварталу" було розбито скло на площі 150 квадратних метрів.