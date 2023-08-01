"Шукають слабке місце": начальник Генштабу Естонії оцінив контрнаступ ЗСУ

Українські війська, на думку полковника, не досягли швидкого успіху в контрнаступі через рівність сил воюючих сторін.

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо 31 липня в ефірі "Ukraina Stuudio" на телеканалі ETV заявив, що на даному етапі контрнаступу помітний рух більших військових частин Збройних сил України, водночас армія РФ робить власні спроби наступу, повідомляє ERR.

Ребо зазначив, що підготовка України до контрнаступу тривала близько двох місяців і була відносно успішною. Наразі український контрнаступ розвивається повільніше, ніж хотілося б.

"Швидкого успіху не було, і це абсолютно зрозуміло, тому що якщо подивитися загалом, то можна сказати, що в нас рівні сили на полі бою. Якщо подивитися на артилерію або на якісь інші функції, то в чомусь одному перевага в однієї, а в чомусь іншому — в іншої сторони, тобто в України", — прокоментував Ребо.

За його словами, українські війська зараз намагаються досягати результатів, створюючи локальну кількісну, а також якісну перевагу.

За оцінкою Ребо, ЗСУ намагаються домогтися прориву одразу в кількох місцях, тому що РФ має достатньо резервів і може заблокувати одну спробу прориву.

Начальник Генштабу Естонії вважає, що співвідношення сил на полі бою — один до одного, але ініціатива перебуває на боці України.

"Вони (ЗСУ — ред.) шукатимуть це слабке місце, поки не знайдуть. Тільки тоді ми зможемо говорити про ту фазу наступу, яку ми називаємо проривом, і про швидкий успіх, що розвивається звідти, на який усі очікують", — пояснив Ребо.

На думку Ееро Ребо, війна в Україні — це здебільшого війна вогневої потужності. Зараз вона значною мірою ведеться на рівні артилерійської дуелі. При цьому, українській армії потрібна піхота, щоб займати й утримувати звільнені території.

Нагадаємо, 31 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ не допомагає мінування в три шари. У Міноборони пояснили, що просування Сил оборони ускладнює "божевільна" оборона російських окупантів. Зокрема, загарбники укріплюють позиції в лісопосадках бетоном і не шкодують авіабомб навіть на села.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на передовій відбулося 20 бойових зіткнень між Силами оборони та ЗС РФ. Однак захисники просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російські окупанти намагаються атакувати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках.