Виживання, ризик і спіраль смерті: як мають удосконалитися сучасні варгейми

"Знай себе. Знай свого ворога. Тисяча битв веде до тисячі перемог". Варгеймінг стає дедалі важливішим, проте досі немає конкретних визначень ризику та виживаності. Це несе негативні наслідки для всіх військових ігор.

Варгеймінг і оцінювання конфліктів настільки увійшли в моду, що в Міністерстві оборони їх називають "новим стандартом". Командувач Корпусу морської піхоти генерал Девід Бергер закликав до активного використання цих ігор у "Керівництві з планування для командування". На цих віртуальних сторінках відродження варгеймінгу називали обов'язковою умовою підготовки до наступного конфлікту, а червона команда (супротивник) нічим не поступається синій команді (термін, що використовується для позначення сил США та їхніх союзників). Відомства, що входять до складу Міністерства оборони, часто проводять варгейми і дослідження, щоб зрозуміти, чого вимагає перемога у великій бойовій операції і, як наслідок, які системи військових платформ можуть вижити в конфлікті. Однак нинішні припущення про загрозу з боку супротивника можуть дати йому несправедливу перевагу над США та їхніми союзниками, які зображуються надто крихкими в екосистемі конфлікту, нетерпимій до ризику.

Фокус переклав новий матеріал Джоша Портцера про те, що таке виживаність і ризик у варгеймах.

У варгеймах або під час аналізу сценаріїв військових конфліктів термін "живучість" не є стандартизованим і часто не до кінця зрозумілий розробникам варгеймів і гравцям. Відсутність загальноприйнятого визначення має негативні наслідки для варгеймінгу, планування військових дій і, зрештою, для військових бюджетів. Відомства, що входять до складу Міністерства оборони, ризикують помилитися у визначенні своїх високоцінних засобів як "солом'яних бичків", яких занадто легко перемогти силами противника. При помилковому уявленні про те, що той чи інший військовий актив не виживе в конфлікті, логічно припустити, що конкретна платформа не матиме значення для перемоги. Ці припущення можуть призвести до краху цілих програм озброєнь: якщо платформа вважається надто крихкою, то вона втрачає фінансування, а без фінансування вона стає ще більш застарілою (і, відповідно, ще менш життєздатною). Варгейми ризикують перетворитися на самоздійснюване пророцтво.

Міністерство оборони та його відомства мають переглянути значення поняття "живучість" під час планування Фото: Відкриті джерела

Міністерство оборони та його відомства мають переглянути значення поняття "живучість" під час планування (як в оперативному, так і у фінансовому плані), а також визначення оперативного ризику і його значення в планованому високотехнологічному бою. Для політиків і укладачів бюджетних програм важливо краще розуміти ці поняття, оскільки це дасть змогу поліпшити планування наступної війни і знизити ймовірність погано інформованих фінансових інвестицій (або скорочень). Перегляд цих концепцій дасть змогу Міністерству оборони переосмислити підхід не тільки до ведення, а й до фінансування війни.

Загальне використання поняття "живучість": приклад ВМФ

У сучасних варгеймах живучість часто є основним показником, за допомогою якого платформа демонструє свою цінність для майбутніх інвестицій і зростання оборонного бюджету. Усі військові платформи мають гідні уваги можливості. Однак якщо об'єкт (наприклад, цінний літак) не може потрапити в зону бойових дій, уникнувши знищення, його не розглядають як живучий. Концепція ризику дає змогу нівелювати приховану загрозу, пов'язану з недостатньою живучістю. Потенційна можливість збиття американського літака може загалом розглядатися як неприйнятна. Однак якщо командир готовий прийняти ризик, то загроза збиття може стати терпимою. У цьому сенсі ризик може бути пом'якшувальним фактором у розрахунках командира під час ухвалення рішення. Обидві концепції сьогодні сприяють надмірно консервативній характеристиці бойового простору, що загрожує фінансовими наслідками.

Політика ВМС визначає живучість двома показниками: можливостями військово-морської платформи, її критично важливих систем і екіпажу, а також захистом, що забезпечується для запобігання серйозним ураженням або загибелі. Визначальними факторами живучості є уражуваність (уникнення атаки), вразливість (здатність протистояти шкоді від атаки) і відновлюваність (боротьба зі шкодою і відновлення можливостей). Сучасна концепція живучості має бути гнучкою і враховувати нові загрози в міру їхньої появи. Те, що військові вважають живучим, може швидко застаріти через розвиток технологій і загроз. Платформа, яка була життєздатною проти торпед, може виявитися нежиттєздатною проти гіперзвукових ракет.

Політика ВМС визначає живучість двома показниками: можливостями військово-морської платформи, її критично важливих систем і екіпажу; а також захистом, що забезпечується для запобігання серйозним пораненням або смерті.

Ставлення сучасних аналітиків, що займаються варгеймами, до живучості дорогих платформ має двоякий характер. По-перше, аналітики фокусуються на вразливості та можливості відновлення, часто не беручи до уваги те, як ВМС визначають уражуваність. Уражуваність – це "функція оперативної тактики, сигнатури, контрзаходів та ефективності системи самозахисту". Ракета противника здатна збити наш літак. Однак якщо екіпаж використовує оптимальну оборонну тактику, знижує вразливі сигнатури літака і застосовує контрзаходи, то літак цілком може вижити. Цей нюанс часто не береться до уваги, але він дуже важливий.

Другий спосіб неправильного визначення живучості платформи – це моделювання аналітиками правил ведення бойових дій у конкретному варгеймі. Наприклад: під час опису бойових дій у конкретному варгеймі припустімо, що, за даними американської військової розвідки, живучість дружнього літака під час влучання в нього ракети противника становить 20%. У варгеймі цей відсоток може бути змодельований так: "для даного пуску ракети противника по дружньому літаку при дотриманні всіх необхідних умов, дружній літак має 20-відсотковий шанс вижити після ураження". Статистика 80-відсоткового збиття застосовується до бойового застосування на індивідуальній основі. Однак цей самий сценарій можна спростити і змоделювати таким чином: "У 80% випадків, коли літаки противника перебувають на відстані пострілу від цього дружнього літака, дружній літак збивається зі 100%-вим успіхом". У першому випадку індивідуальний шанс виживання активу становить 20%. У другому випадку шанс вижити після попадання ракети дорівнює 0% для кожного бойового застосування. Моделювання сценаріїв конфліктів – справа важка і виснажлива, а коли аналітичні групи не укомплектовані, їхні обчислювальні можливості ще обмеженіші. Проте, якщо розглядати поняття живучості в чорно-білих кольорах, є ризик отримати неточні результати, подібні до цього, а різниця може стати вирішальною.

Загальне визначення поняття "ризик"

Визначення ризику має містити в собі способи розв'язання проблеми недостатньої живучості. Ризик можна охарактеризувати як можливість несприятливого/небезпечного результату для даної місії (на оперативному рівні) або для збройних сил, що виконують місію (як правило, на тактичному рівні або рівні підрозділу). Як випливає з доктрини об'єднаних збройних сил, ризики тактичного рівня визначають ризики вищого оперативного рівня. ВМС та інші відомства зазначають, що оперативні командири зважують ці ризики і виносять рішення, ґрунтуючись на "інтуїції, минулому досвіді та особистих судженнях". ВПС використовують прийнятний рівень ризику для опису зворотної залежності між цими двома типами ризику. Прийнятний рівень ризику для місії може вважатися "низьким", якщо завершення місії надзвичайно важливе для кампанії. Це нібито призведе до того, що відповідний прийнятний рівень ризику для сил буде "високим". Іншими словами, командувач може вирішити, що для виконання місії варто пожертвувати підрозділами. У сценарії, де виконання місії має найвищий пріоритет, відсутність оптимальної живучості визнається і зважується, але ризик все одно приймається.

Існують три головні проблеми в підході до ризику аналітиків, які займаються варгеймінгом і оцінкою конфліктів Фото: U.S. Marine Corps

Існують три головні проблеми в підході до ризику аналітиків, які займаються варгеймінгом і оцінкою конфліктів.

По-перше, аналітики, які наразі перебувають у "фазі 0" (мирний час), можуть застосовувати аналогічний рівень консервативності до того, як мають поводитися сили і засоби у варгеймі. Наприклад, у мирний час літак або корабель не наражається на небезпеку для виконання свого завдання. Аналітики можуть перенести цю максиму самозбереження на все інше під час визначення того, які високоцінні активи можна використати в сценарії конфлікту.

По-друге, метрика втрат підрозділів і якісний дескриптор "виживе/не виживе" описують ризик здебільшого на тактичному рівні, однак цей опис не дає подальшого контексту ризику з погляду оперативної обстановки. У сценарії конфлікту може статися так, що дружній літак буде збитий ракетою супротивника. Однак якщо командир упевнений у тому, що дружній літак виконає завдання (керуючись інтуїцією та особистими судженнями), він може спокійно ставитися до майже напевно похмурого результату для дружнього літака наприкінці завдання, якщо його виконання настільки важливе для перемоги в бою під час конфлікту.

По-третє, за аналогічною схемою, схильність до консерватизму обмежує уявного командира у варгеймі. Якщо правила моделювання в рамках варгейму або аналізу конфлікту не допускають особистого судження і ризикованих рішень лідера, то дружні сили не використовують свою головну перевагу – людей. Це надто спрощене уявлення матеріальних можливостей США і союзників порівняно з матеріальними можливостями противника, яке відтворюється в симуляторах Монте-Карло.

Небезпека неузгодженості: спіраль смерті

Існує безліч варгеймів і симуляторів сценаріїв конфліктів, які є досить надійними, щоб обійти згадані підводні камені. Однак небезпека для Міністерства оборони полягає в тому, що ці дослідження, засновані на варгеймах-іграх, можуть стати основою для прийняття інвестиційних (або, теоретично, дивестиційних) рішень. Загалом це добре. Американські платники податків повинні хотіти, щоб рішення у військовій сфері були обґрунтованими, заснованими на дослідженнях і змодельованих сценаріях. Однак якщо ці дослідження недостатньо надійні (можливо, через випадкові упущення, брак кадрів чи часу або відсутність складних інструментів моделювання), те чи інше відомство Міністерства оборони може ухвалити хибне рішення – нехай і з благими намірами по відношенню до платника податків.

Знову повернемося до прикладу з літаками і ракетами. Якщо аналітики варгеймінгу зберігають консервативний підхід до ризику на рівні підрозділу і вважають, що дружній літак не виживе після зустрічі з ракетою противника, то вони можуть дійти висновку, що літак не може увійти в бойовий простір або адекватно маневрувати в ньому. У такому разі для цього передбачуваного конфлікту дружній літак виявиться неактуальним. Починається "спіраль смерті" живучості: якщо дружній літак не матиме значення в наступному очікуваному конфлікті, то навіщо продовжувати інвестувати в його озброєння, додаткові датчики та інші технології, якими можна оснастити платформу? Замість цього приймаються альтернативні інвестиційні рішення щодо інших дружніх платформ за рахунок нібито нежиттєздатного літака.

Танк M1 Abrams потребує більш надійного захисту від загроз, які існують на сучасному полі бою (високоточна ударна зброя і безпілотники) Фото: U.S. Army

Звичайно, це всього лише бізнес-рішення, але це бізнес, який безпосередньо впливає на оперативне командування на три-п'ять років уперед. Корпус морської піхоти, наприклад, ухвалив аналогічні рішення про ліквідацію і структурування сил, ґрунтуючись на аргументах живучості. Танк M1 Abrams потребує більш надійного захисту від загроз, які існують на сучасному полі бою (високоточна ударна зброя і безпілотники). Забезпечення необхідного рівня захисту буде надто дорогим (як з фінансової, так і з логістичної точок зору, враховуючи обмеження за масою). Тому морська піхота прагне до створення безпілотних повітряних і наземних систем, а також систем дальнього вогневого ураження. Це не применшує військової потужності, яку танки все ще представляють в армії (наприклад, у сухопутних військах), але демонструє розрахунки, на які доводиться зважати особам, які ухвалюють рішення. Тема живучості також здатна ускладнити стратегію закупівель, як, наприклад, у разі розбіжностей між ВМС і Корпусом морської піхоти щодо легкого амфібійного корабля (тепер він називається "десантний корабель середнього класу"). Консервативне додавання до платформи великої кількості оборонних можливостей із самого початку пов'язане з великими витратами. Однак в оперативному плані більша кількість засобів за дещо менших можливостей (і меншої живучості) може виявитися оптимальною зі стратегічного погляду.

Подальші перспективи

Розвиваючи вищевикладену дискусію і визначення живучості, можна сказати, що йдеться не стільки про те, як визначити живучість, скільки про те, як як найкращим чином змоделювати живучість активів у конкретній військовій грі або аналізі конфлікту. Цитуючи слова генерала ВПС Пола Сельви, Міністерству оборони було б вигідно інвестувати в більш надійне моделювання і тренувальний підхід щодо варгеймінгу. Інвестиції в інструменти, що рекомендують, куди робити інвестиції, – це розумна ділова практика. І хоча капітан ВМС Дейл Ріледж (Dale Rielage) правильно зробив зауваження американським фахівцям з аналізу варгеймів, що не варто робити "солом'яних бичків" із червоних сил, оборонні відомства не повинні цього робити і з дружніми силами, застосовуючи надто вузький підхід до подолання вразливості (а отже, і підвищення живучості).

Як мудро зауважили на конференції Sea Air Space 2023 генерал у відставці Бергер і віце-адмірал Скотт Конн, найбільша асиметрична перевага збройних сил США – це їхні люди. Військовослужбовці на землі, на морі і в повітрі прекрасно навчені, хитрі і вміло керують своїми бойовими системами. Міністерству оборони було б корисно зосередитися на тому, як врахувати це в кількісних оцінках, які проводять у Пентагоні під час визначення необхідних умов для перемоги в тому чи іншому умовному сценарії дослідження. Не враховувати цей аспект живучості – значить не повністю описувати цю конкретну змінну моделювання.

Як мудро зауважили на конференції Sea Air Space 2023 генерал у відставці Бергер і віце-адмірал Скотт Конн, найбільша асиметрична перевага збройних сил США — це їхні люди

Усе це не означає, що технологічна перевага не має жодного значення – ба більше, технологічні недоліки мають стимулювати інвестиції в усунення відповідних прогалин у потенціалі. Іноді має значення розмах палиці, і перевага противника (у сенсі можливостей) допоможе визначити переможця в сутичці. Сенс у тому, що згода щодо актуальності тих чи інших платформ у бойовому просторі відкриває двері для додаткових інвестицій у потенціал, які в іншому разі залишилися б непоміченими (і не профінансованими) через "нежиттєздатність".

Врахування прийнятних рівнів ризику привнесе ще один рівень складності в моделювання конфліктів. Бажаний кінцевий стан – це перемога в конфлікті. Хоча при цьому бажано мінімізувати втрати, їх відсутність не має бути обов'язковою умовою досягнення кінцевої мети. Прийнятні рівні ризику дадуть змогу краще узгодити цей нюанс під час проведення варгеймів та аналізу сценаріїв конфліктів. Корисно також коротко осмислити ризик через призму конфлікту (як в історичному, так і в сучасному розумінні). Під час Нормандської операції під час Другої світової війни генерал Дуайт Д. Ейзенхауер прийняв підвищений ризик у вигляді супутньої шкоди, яка не дозволила Німеччині провести задовільну контратаку. Однак через незгоду з підвищеним ризиком для американських військ (у зв'язку зі схильністю до дружнього вогню в результаті інтенсивних бомбардувань), такі райони, як Омаха-Біч, постраждали від рук німецької армії. Як пише майор Джозеф Юрсіч, "успіх на сучасному полі бою вимагає від командирів розширення їхнього нинішнього рівня терпимості до ризику. Вісімнадцять років операцій по боротьбі з повстанцями і тероризмом в умовах відсутності слабкостей міцно вкоренили культуру неприйняття ризику… Підвищена летальність сучасних систем озброєння практично гарантує поразку тому командиру, який не діятиме сміливо і не прийме ризик з першого дня".

Якщо подивитися на сучасний дискурс, то за деяких обставин противник може мати потужнішу зброю, але у військових іграх йому доводиться кидати кубики так само, як це роблять США, їхні союзники та партнери. Під час кидка кісток у дружніх сил є шанс захопити ініціативу, змінити плани на випадок непередбачених обставин і загалом випередити противника з оперативного погляду. Можливо, це не завжди вдається (а в деяких випадках і часто не вдається), але розв'язання цього завдання набагато складніше, ніж "червоні стріляють у синіх у 80% випадків, коли перебувають у зоні ураження".

Висновок: боротьба з вітряками

Виживання і ризик назавжди залишаться супутниками варгеймінгу та аналізу сценаріїв конфліктів, як це і повинно бути. Конфлікт неминуче тягне за собою втрати, і жодна країна не повинна бездумно ставитися до загибелі людей і матеріальних засобів. Ухвалення обґрунтованих стратегічних, оперативних і фінансових рішень передбачає ретельне вивчення як власних можливостей, так і можливостей противника. Процитую одвічне кліше: "Знай себе. Знай свого ворога. Тисяча битв веде до тисячі перемог". І все ж, як наслідок застереження, на думку спадає ще один літературний твір: Дон Кіхот Мігеля де Сервантеса. Прагнучи лицарського звання, комічний Дон Кіхот б'ється з уявними ворогами, зокрема, робить із вітряків велетнів. Фраза закріпилася в ідіоматичному значенні, позначаючи ведення конфлікту з перебільшеними противниками. Воно може бути застосоване, коли ворога уявляють зростом у 10 футів, але можливе й тоді, коли людина зображує себе зростом у 10 дюймів. Якщо розглядати живучість через призму прийняття ризику в мирний час, то оборонні відомства ризикують у низці варгеймінгових ситуацій нападати на вітряки, деякі з яких можуть призвести до "спіралі смерті" живучості для певних військових платформ.

Якщо вдосконалити варгеймінг і моделювання, щоб отримати більш повне визначення живучості, і переглянути визначення ризику, то висновки досліджень будуть надійнішими, точнішими і, отже, достовірнішими. Ба більше, ці висновки дадуть змогу оптимізувати інвестиційні рішення, ухвалювані Міністерством оборони та відомствами, що входять до його складу. При цьому зменшується ймовірність того, що ми будемо "боротися з вітряками". Навпаки, американські військові зможуть ефективніше інвестувати у своє прагнення стати велетнями.

Про автора

Джош "Мінкус" Портцер — підполковник, інструктор з озброєння і тактики P-8A у ВМС США.